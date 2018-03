Hot Corner: Unter Druck

Mode ist ein schnelllebiges Geschäft. Erfolg hat nur, wer rasch auf neue Strömungen reagiert. Auch gewinnt die Mass Customization stetig an Bedeutung – der Trend, Kunden die individuelle Gestaltung von Kleidungsstücken zu ermöglichen, ohne auf die Kostenvorteile der Massenfertigung verzichten zu müssen.

Nutzniesser beider Entwicklungen ist Kornit Digital (KRNT 13.55 2.65%). Der Konzern aus Israel ist führend im digitalen Textildruck und verkauft sowohl Einstiegs- als auch bis zu 400’000 $ teure Industrielösungen. Die Maschinen erlauben es dank digitaler Technologie, selbst kleine Shirt-Serien rentabel zu verarbeiten.

Die letztjährige Kursachterbahn der Kornit-Valoren hat primär einen Grund: Amazon (AMZN 1537.64 0.92%). Anfang 2017 gab der Online-Gigant bekannt, für den Geschäftsbereich Merch by Amazon – Unternehmen und Private können selbst entworfene T-Shirts durch Amazon drucken, verkaufen und ausliefern lassen – hauptsächlich Maschinen von Kornit einsetzen zu wollen. Allerdings lief die Umsetzung des lukrativen Auftrags in Probleme. Umweltschutzauflagen verzögerten den Bau der Amazon-Fabriken. Die Bestellungen blieben aus, was prompt die nach oben revidierten Marktprognosen enttäuschte.

Dank der stetigen Verbesserung der digitalen Drucktechnologien können nun selbst kleine Shirt-Serien rentabel produziert werden. Bild: Ernesto Arias/EPA

Die Analysten von Barclays (BARC 210.9 -0.24%) und Needham gehen davon aus, dass die Auslieferungen spätestens im zweiten Quartal 2018 nachgeholt werden. Gleichzeitig ist zu erwarten, dass immer mehr Textildruckunternehmen auf digitale Technologien umsatteln. Das Wachstumspotenzial für Kornit ist enorm – denn noch immer werden weltweit 97% aller Stoffe mit nichtdigitalen Technologien bedruckt, obwohl der traditionelle Vorgang deutlich mehr Wasser, Strom und Zeit benötigt.

Der Geschäftsgang von Kornit dürfte im laufenden Jahr deshalb spürbar an Tempo aufnehmen. Für 2019 prognostiziert die Analystengilde im Durchschnitt einen Überschuss von 0.70 $ pro Aktie. Das daraus abgeleitete Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19 wirkt angesichts des grossen Wachstumspotenzials nicht zu hoch.

Zudem steht Kornit finanziell auf sehr solider Basis: Per Ende Dezember verfügte das schuldenfreie Unternehmen über 97,5 Mio. $ an liquiden Mitteln, was beinahe einem Viertel der Marktkapitalisierung entspricht.