Hot Corner: Virtuelle Visite beim Virologen

Die Pandemie, mittlerweile eine Bin­senwahrheit, verleiht der Digitalisierung des Gesundheitswesens einen ungeahnten Schub. Investoren, die auf der Welle mitreiten wollen, können auf ­Teladoc setzen (NYSE: TDOC, 176.78 $, Börsenwert 27 Mrd. $). Der US-Telemedizinberater rechnete für das vergangene Jahr mit 3,5 Mio. virtuellen Visiten von Kunden. Am Jahresende waren es mit 10,6 Mio. drei Mal mehr.

An der Börse ging die Post allerdings schon vor Corona ab. Im August 2019 gab Teladoc die Übernahme der etwa halb so grossen Livongo bekannt. Die beiden Unternehmen ergänzen sich gemäss der Bank Berenberg bestens. Die 2008 gegründete Livongo ist auf die Fernüberwachung chronischer Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck und Übergewicht spezialisiert.