Hot Corner: Vorfabriziert

Die kanadische Gesellschaft Dirtt Environmental Solutions (Toronto: DTR, Kurs: 5.31 kan. $, Marktwert von 447 Mio. kan. $ oder 325 Mio. Fr.) bietet den Kunden ein spezielles Vergnügen. Sie werden zu einem Videospiel eingeladen. Dirtt stellt vorfabrizierte, hoch individualisierte Innenräume und Bauten her und hat dazu eine Software patentieren lassen: Mithilfe eines dreidimensionalen interaktiven Videogames können die Kunden Räume exakt nach ihren Vorstellungen schaffen, das Design ändern, Dimensionen verschieben und den Standort von Instrumenten und Ausrüstung festlegen. Gleichzeitig können die Käufer sofort sehen, wie sich dadurch der Preis verändert.

Die Räume selbst fertigt Dirtt in vier Fabriken in den USA und Kanada und testet alles, samt den elektrischen Installationen. Das Unternehmen kommt vor allem bei Renovationen zum Zug oder dort, wo es auf Geschwindigkeit ankommt, etwa wenn eine Schule in den Sommerferien vergrössert werden soll. Die Bauzeit sei ein Drittel schneller als beim herkömmlichen Bauen, sagt Dirtt-Sprecherin Julie Pithers. Der Prozess sei viel sauberer, und die Kosten würden ungefähr gleich hoch ausfallen.

Das Unternehmen, das 900 Personen beschäftigt, ist in den Gesundheitssektor vorgestossen. Dort beliefert es Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen. Im dritten Quartal 2017 erzielte es in diesem Geschäftsfeld bereits ein Fünftel des Umsatzes. Krankenhäuser waren früher kaum für die Fertigbauweise geeignet. Aber Dirtt ersetzt die Wände aus Gipskarton mit Kacheln und versiegelt alle Kontaktstellen der einzelnen Elemente: Dadurch wird die Verbreitung von Viren und Bakterien – und damit von Infektionen – gestoppt.

Die Fertigbauweise werde für alle Räume, ausser für Operationssäle und Röntgenzimmer, eingesetzt, sagt Sprecherin Pithers: «Wir haben viele neue Krankenhäuser im Nahen Osten gebaut.» Der Gesundheitsbereich sei besonders interessant, weil der Markt dafür rasant wachse.

Dirtt wurde 2005 gegründet. Einer der drei Gründer, Mogens Smed, arbeitete früher in der Fertigbauindustrie. Im Jahr 2013 ging Dirtt an die Börse – der Kurs stieg zum Emissionspreis bis Ende 2017 rund 125%. Dann kam es Anfang Januar unvermittelt zu Wechseln in der Führung: Smed, bisher CEO, wurde per sofort Chef des Aufsichtsrats. Der Finanzchef verliess das Unternehmen, seine Stelle und die des CEO wurden mit temporär angestellten Kräften besetzt. Der Kurs fiel in drei Tagen 26%. Smed versicherte, er werde im Unternehmen bleiben. Dirtt ist in einem fragmentierten Wachstumsmarkt gut positioniert und sehr solide finanziert. Investoren können die tieferen Kurse für den Einstieg nutzen.