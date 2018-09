Hot Corner: Buffetts favorisierte Bank

Negative Schlagzeilen, enttäuschende Quartalszahlen und Ärger mit dem wichtigsten Finanzregulator. Auf den ersten Blick spricht nichts für Wells Fargo (New York: WFC, Kurs: 58.20 $, Börsenwert 280 Mrd. $). Anders sieht die Story bei genauerer Betrachtung aus. Kann der Finanzriese die Misere hinter sich bringen, verspricht eine Turnaround-Wette grosse Gewinne.

Wells Fargo war lange der Primus unter den US-Grossbanken. Das traditionsreiche Finanzhaus aus San Francisco manövrierte sich souverän durch die Finanzkrise und stieg mit dem Kauf von Wachovia in die Top-Liga auf. Investoren schätzten die robuste Bilanz und die konservative Ausrichtung. Im Gegensatz zu Konkurrenten wie JPMorgan Chase (JPM 114.09 -0.43%), Bank of America (BAC 30.99 0.19%) und Citigroup (C 70.96 -0.39%) geht der Konzern keine riskanten Wetten im Investment Banking ein, was das Ergebnis weniger schwankungsanfällig macht.

Doch dann begannen die Probleme. Um das Wachstum zu forcieren, hatte Wells Fargo über 2 Mio. Konten eröffnet, ohne dass die betreffenden Kunden das wussten. Entsprechend gross war die Entrüstung, als die krummen Geschäfte 2016 publik wurden. Weitere Skandale kamen ans Licht. Anleger reagierten irritiert, und Wells Fargo verlor den Spitzenrang als wertvollste Bank an JPMorgan. Auch die US-Notenbank griff zu Massnahmen. Sie hat dem Institut Wachstum verboten, bis interne Kontrollen verbessert sind.

Bild: Richard Drew/Keystone

Den Imageschaden zu reparieren, wird Zeit erfordern. Im Kern ist Wells Fargo aber eine grundsolide Bank. «1852 gegründet, hat sie den Bürgerkrieg, zwei Weltkriege und mehrere Wirtschaftsdepressionen überstanden», sagt Value-Investor Bill Smead von Smead Capital. Auch gehört die Gruppe mit einer Eigenkapitalrendite von 10,4% zu den ertragreichsten Grossbanken. Analysten prognostizieren für 2018 einen Rekordgewinn von 4.45 $ pro Aktie. 2019 sollen es 23,6 Mrd. $ oder 5.18 $ je Valor sein.

Gelingt es Wells Fargo, sich zu rehabilitieren, steckt in den Titeln viel Aufholpotenzial. Das signalisiert auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Es stagniert seit 2016 auf rund 1,6, wogegen es bei den anderen US-Grossbanken stetig gestiegen ist. «Auf diesem Bewertungsniveau werden die Titel den Markt langfristig schlagen», meint Smead, der in den Aktien investiert ist. Unterdessen versüssen 2,9% Dividendenrendite die Wartezeit. Die grosszügige Ausschüttung schätzt auch Warren Buffett. Mit einem Wert von fast 30 Mrd. $ ist Wells Fargo nach Apple (AAPL 228.06 0.19%) die zweitgrösste Position im Aktienportfolio des Börsengurus.