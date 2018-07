Hot Corner: Wickeln für die E-Mobilität

Wickeln will gelernt sein, ohne die richtige Technik geht gar nichts. Es gibt die Linearwickeltechnik, die Nadelwickeltechnik oder auch die Flyerwickeltechnik. Gemeint sind nicht etwa Windeln, sondern der Bau hocheffizienter und technologisch fortschrittlicher Elektromotoren. Wer das tun will, braucht Aumann (AAG 57.9 0.35%) (Frankfurt: AAG, 60.90 € am Freitag, 930 Mio. € Börsenwert).

Der deutsche Maschinenbauer hat vor einem Jahr den Gang an die Börse gewagt und ist gemäss eigenen Angaben «seit mehreren Generationen» weltweit einer der führenden Maschinenbauer im Bereich Drahtlackier- und Spulenwickeltechnik sowie Automation. Aumann bezeichnet sich als global «absolut einzigen Anbieter», der über das Know-how und die Erfahrung von der Drahtherstellung über das Bewickeln bis hin zur umfangreichen Montage des Endprodukts verfügt.

Der deutsche Maschinenbauer ist gemäss eigenen Angaben einer der führenden Maschinenbauer im Bereich Drahtlackier- und Spulenwickeltechnik. Bild: ZVG

Der Geschäftsbereich E-Mobility baut vorwiegend Spezialmaschinen und automatisierte Fertigungslinien für die Herstellung von Elektromotoren. Zu den Kunden gehören zahlreiche etablierte Automobilkonzerne und -zulieferer. Ausser Lösungen für E-Motor-Komponenten bietet Aumann auch Maschinen und Fertigungslinien zur Herstellung von Energiespeichersystemen und Hybridmodulen sowie elektrischen Antriebssträngen an.

Der Geschäftsbereich Classic umfasst vor allem Maschinen und automatisierte Fertigungslinien für die Produktion von Antriebskomponenten für Verbrennungsmotoren, wie Getrieben, Nockenwellen und Nockenwellenmodulen, Zylinderaktivierungs- und Deaktivierungsmodulen sowie Komponenten für Ventilsteuerung.

Die Dynamik des Geschäfts lässt sich am ersten Quartal des laufenden Jahres ablesen: Der Umsatz lag mit 63 Mio. € ein Viertel über dem Vorjahreswert. Der Anteil des Segments E-Mobility betrug fast 20 Mio. €, was einem Plus von 39% zum Vorjahr entspricht. Der Auftragseingang wuchs gar um die Hälfte auf 72,4 Mio. €, wovon fast die Hälfte der E-Mobility zu verdanken war. Auch im Schlussquartal 2017 war das Geschäft erfreulich. So kommt es, dass der Auftragsbestand per Ende März mit 213 Mio. € um 64,5% höher war als im Vorjahr.

Das Marktwachstum will das Unternehmen mit Kapazitätserweiterungen aus eigener Kraft und durch Akquisitionen bewältigen. Dank des Börsengangs von vergangenem Jahr stehen dafür gut 100 Mio. € zur Verfügung. Fremdfinanzierung liegt ebenfalls noch drin, bei einer Eigenkapitalquote von gut 50%. Für 2018 plant das Management einen Umsatz von mehr als 300 Mio. € und ein bereinigtes Betriebsergebnis von 28 bis 31 Mio. €.

Gerade ist bekannt geworden, dass die Valoren bald aus dem Tec-Dax (DAX 12533.68 -0.22%) fallen und in das Nebenwertebarometer SDax wechseln, was sie zunächst bremsen könnte. Zudem sind die Titel wegen der E-Mobility-Euphorie an der Börse bereits sehr hoch bewertet. Für 2018 und 2019 erwarten Analysten im Schnitt einen Umsatz von 310 respektive 380 Mio. € und einen Gewinn je Aktie von rund 1.50 und 2 €. Nur wenn das Gewinnwachstum so weitergeht, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30 für 2019 zu rechtfertigen.

Derzeit sieht es danach aus, dass E-Mobilität weltweit an Fahrt aufnimmt. Aumann dürfte zu den direkten Profiteuren zählen und mit Sicht auf fünf bis zehn Jahre deutlich mehr wert sein als jetzt.