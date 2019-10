Hot Corner: Wohlig warme Herbstmode

Mit der Rückkehr des Nebels und den sinkenden Temperaturen wechselt auch die Garderobe: Dicke Pullover verdrängen die leichten Sommerroben. Im Bereich der Wintermode gelten Strickwaren aus feiner Kaschmirwolle als edelste Teile. Und hier wiederum haben sich die Produkte der italienischen Manufaktur Brunello Cucinelli (Mailand: BC, 28.58 € am Freitag, Börsenwert: 1,9 Mrd. €) als besonders exklusiv etabliert. 1978 vom gleichnamigen Patron gegründet, produziert das Unternehmen ausschliesslich in Italien, hauptsächlich in der Region Umbrien. Einzig die Wolle stammt von Kaschmirziegen aus der Mongolei.

Aufgrund der sorgfältigen Selektion der Materialien, des hohen Anteils von Handarbeit und der erfolgreichen Markenentwicklung kostet ein Pullover bis zu 2500 €. Exklusiv ist nicht nur die Mode von Cucinelli, nobel ist auch die Firmenphilosophie: «Die ewigen Werte von Schönheit, Menschlichkeit und Wahrheit bestimmen alle unsere Aktionen», schreibt er auf seinem Instagram-Account.

Dieser «humane Kapitalismus» erreichte mit dem Börsengang in Mailand 2012 einen Höhepunkt. Dort ist Brunello Cucinelli in guter Gesellschaft von Marken wie Moncler (MONC 32.56 1.62%), Salvatore Ferragamo oder Tod’s. Sie bilden an der italienischen Börse unter dem Namen FTSE IT Brands ein eigenes Segment. Während der Leitindex FTSE Mib in Europa die beste Jahresperformance aufweist, gehört BC derzeit nicht zu den Überfliegern. Die Titel verdoppelten sich nach dem IPO rasch im Wert, stagnieren aber seit geraumer Zeit. Wie bei anderen Luxusgüterherstellern halten sich die Investoren unter anderem aufgrund schwächerer chinesischer Konjunkturdaten zurück. Auch die Unruhen in Hongkong drücken auf das Sentiment – Brunello Cucinelli verkauft mittlerweile jedes zehnte Produkt in China, zuletzt wuchs der Absatz in der Region um 16%. Der Gesamtumsatz dürfte im laufenden Geschäftsjahr erstmals 600 Mio. € erreichen, für 2021 prognostizieren Analysten bereits mehr als 700 Mio. Das Unternehmen selbst rechnet in Zukunft mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8%.

Die Analystengemeinde fühlt sich von den Kaschmiraktien nicht sonderlich angezogen. Gemäss Bloomberg liegt das durchschnittliche Kursziel nur 2 € über dem aktuellen Aktienkurs. Von fünfzehn Analysten empfehlen zwei die Titel zum Kauf, elf raten zum Halten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 37 für die kommenden zwölf Monate zeigt, dass die Erwartungen gross sind.

Für Kursfantasie könnte auch eine Übernahme sorgen, wie sie bei kleineren Luxusfirmen immer wieder vorkommt. CEO Cucinelli, dem 51% des Unternehmens gehören, ist soeben 66 geworden, eine Nachfolgelösung drängt sich allmählich auf. Wer sich für den Bruchteil des Preises für einen Kaschmirpullover beteiligen möchte und einen langfristigen Anlagehorizont verfolgt, steigt bei einem Kurs unter 28 € ein.