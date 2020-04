Hot Corner: Zu Hause im Büro

Die Welt hat sich vor dem Coronavirus in den Schutz der eigenen vier Wände zurückgezogen. Und ist dennoch fleissig geblieben. Für Millionen Arbeitnehmer hat sich das Zuhause in ein Büro gewandelt. Technologie sei Dank. Und weil Absprachen dennoch nötig sind, etabliert sich derzeit ein Produkt besonders: Chat-Dienste für Unternehmen. Was noch vor wenigen Wochen das Sitzungszimmer für interne Meetings war, ist heute Slack von Slack Technologies (NYSE: WORK, 24.26 $, Börsenwert 13,5 Mrd. $). Die Chat-Software vermeldet derzeit laufend Nutzerrekorde. Und sie dürfte nicht nur kurzfristig profitieren.

