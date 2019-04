Hot Corner: Zu tiefer Wasserstand

Haben die Aktien einen Boden gefunden, wird es nun langfristig aufwärtsgehen? K+S (SDF 18.505 0.52%) ist auch ein Fall für die Charttechniker, die allein anhand des vergangenen Kursverlaufs und der Handelsumsätze Prognosen für die künftige Kursentwicklung machen.

Die Aktien des Dünger- und Salzproduzenten K+S sind Ende November auf ein langjähriges Kurstief abgerutscht – infolge einer «extremen Trockenheit in Deutschland», die das Kaliwerk Werra traf. Wegen des niedrigen Flusspegels konnte es in der Werra weniger flüssige Produktionsrückstände entsorgen als gewohnt. Deshalb wurden Abwässer «zur standortfernen Entsorgung» abtransportiert, was die Frachtkosten in die Höhe trieb. Und trotz der Anstrengungen musste die Produktion im Kalirevier Werra 2018 an 64 Tagen gestoppt werden. Im dritten Jahresquartal sank das Betriebsergebnis auf Stufe Ebitda aufgrund dessen um über die Hälfte.

Management optimistisch

Im letzten Dezember und im Januar publizierte K+S mehrere Mitteilungen, die sich allein auf die Wetterlage und die Auswirkungen auf das Kaliwerk Werra bezogen. Die Wasserstandsmeldungen wurden zusehends besser.

Als das Unternehmen am 14. März über das vergangene Geschäftsjahr berichtete, stellte sich heraus, dass die Erfolgszahlen insgesamt nicht so schlecht wie erwartet ausgefallen waren. Zudem überraschte das Management mit einem optimistischen Ausblick. Es erwartet für 2019 einen Anstieg des Ebitda um 15 bis 40%. Die Aktien stiegen am Publikationstag über 8%, es war der grösste Kurssprung seit fast vier Jahren.

In der Folge sank der Kurs nochmals unter die Marke von 16 €, es kamen erneut Zweifel auf. Am 25. März gab es wieder Grund für Zuversicht: K+S sicherte sich langfristig Spezialdüngerkapazitäten in Australien und traf mit Kalium Lakes eine zehnjährige Vereinbarung zur Abnahme von jährlich bis zu 90 000 t Kaliumsulfat – das sind 15 000 t mehr, als in einer ersten Absichtserklärung in Aussicht gestellt worden waren.

Günstig bewertet

Die Aktien haben sich vom Tief entfernt, zu Recht. K+S ist weltweit der grösste Salzproduzent und spielt auch als Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungen an der Spitze mit. Die Ertragskraft überzeugt: In den letzten zehn Jahren hat K+S kein einziges Mal einen Verlust geschrieben. 2018 betrug die Ebitda-Marge trotz aller Probleme noch 15%.

Zudem sind die Aktien günstig bewertet. Auf Basis der Konsensgewinnschätzung für 2019 weisen sie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14 aus. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt bei 0,8. Auch das ist ein Signal, dass der Aktienkurs zu tief ist und über kurz oder lang steigen dürfte.