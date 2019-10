Hot Corner: Zu Unrecht tiefgestapelt

Die deutsche Konjunktur ist schon besser gelaufen als in diesem Jahr. Die jüngsten Signale deuten auf eine leichte Verbesserung 2020 hin. Ein Blick auf einen frühzyklischen Industriezulieferer könnte sich deshalb lohnen. Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich (Frankfurt: JUN3, Kurs: 23.04 €, Börsenwert: 2,4 Mrd. €) gehört in diese Kategorie.

Das Unternehmen ist mit rund 18’000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von fast 3,8 Mrd. € die Nummer zwei unter Europas Fördertechnikanbietern. Grösser ist einzig Kion (KGX 58.92 0.86%), aus globaler Sicht kommt Toyota dazu. 80% des Umsatzes trägt das Produktgeschäft bei, 20% entfallen auf die Vermietungssparte. Anders als Kion ist Jungheinrich nicht im Bereich automatische Lagerlogistik tätig, dessen Wachstumskurve sich verflacht. Jungheinrich ist weitgehend in Europa aktiv (87% des Geschäfts). Entsprechend korrelieren die Geschäftszahlen weitestgehend mit der europäischen Industrieproduktion. Deren holprige Fahrt prägte den Geschäftsgang in den ersten beiden Quartalen.

Gemäss Morgan Stanley (MS 45.76 -0.33%) ist eine klare Besserung für 2020 zu erwarten. Die Analysten argumentieren mit der Länge der Konjunkturzyklen der Industrie in der Vergangenheit. Die Dauer von typischerweise 39 Monaten teile sich in 27 Monate Aufwärtstrend und zwölf Monate Talfahrt. Derzeit bewege sich die Industrie im zehnten Monat abwärts. Parallele Muster erkennt Morgan Stanley auch in Bezug auf die Entwicklung der Jungheinrich-Aktien zum Einkaufsmanagerindex und zum Ifo-Wirtschaftsausblick, sodass sie auf eine Kurserholung noch vor Jahresende schliesst.

Als Kaufargument wird zudem die auf ein Fünfjahrestief gefallene Bewertung angeführt. Der Rückstand auf Kion von 25% im Verhältnis Unternehmenswert zu Ebitda sei in diesem Ausmass nicht gerechtfertigt. Auch im Vergleich zum Sektor Industrie insgesamt sei Jungheinrich günstig bewertet.

Die im SDax gelisteten Vorzugsaktien von Jungheinrich verkehren derzeit zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12 für 2020. Darin eingerechnet ist eine Gewinnsteigerung von 11% im Vergleich zu diesem Jahr. 2021 soll der Gewinn des konservativ finanzierten Unternehmens nach Schätzung von Morgan Stanley um weitere 9% zunehmen. Die Anleger stapeln Jungheinrich derzeit tief. Wer sich auf eine Konjunkturwette einlassen will, findet hier eine Möglichkeit.