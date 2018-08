HSBC Schweiz weitet Verluste aus

(AWP) HSBC (HSBA 712.1 -0.56%) Private Bank Suisse hat im ersten Semester 2018 den Verlust gegenüber dem Vorjahr ausgeweitet. So resultierte ein Vorsteuerverlust von 46 Mio. $, nach 38 Mio. im Vorjahr, wie die Schweizer Tochtergesellschaft der britischen HSBC am Montag mitteilt. Die Bank wird weiterhin von verschiedensten juristischen Untersuchungen und Verfahren belastet.

Der Bank ist eine Trendwende im Private Banking, dem Kerngeschäft der Gruppe, noch immer nicht gelungen. Der Vorsteuerverlust in der Division Global Private Banking erhöhte sich gemäss dem am Montag publizierten Geschäftsbericht gar auf 65 Mio. $, nach knapp 40 Mio. im Vorjahr. Dagegen erzielte das Corporate Center nach einem ausgeglichenen Ergebnis im Vorjahr nun einen Gewinn von 18 Mio.

Die in Genf beheimatete Bank durchläuft seit längerer Zeit schwierige Zeiten, insbesondere nach dem Datendiebstahl von Hervé Falciani im Jahr 2007.

Im Jahr 2010 wurde ein Strategiewechsel eingeleitet, der unter anderem die Zahl der bewirtschafteten Märkte auf 20 von zuvor 150 beschränken sollte. Dies wiederum hat mit der geringer werden Zahl an Kunden auch die Ergebnisse der vergangenen Jahre belastet.

Die Bank sieht sich über den Fall Falciani hinaus weiter mit verschiedenen Streitigkeiten konfrontiert. Im noch ungelösten Steuerstreit mit den USA ist die Bank in der Kategorie 1 eingeteilt; und in Belgien, Argentinien, Indien oder Spanien laufen Untersuchungen der Steuerbehörden im Zusammenhang mit Vorwürfen der Beilhilfe zur Steuerhinterziehung oder der Geldwäsche, wie dem Halbjahresbericht des Mutterhauses weiter zu entnehmen ist.

Dieses hat im ersten Halbjahr den Reingewinn auf 7,17 Mrd. $ um 2,5% gesteigert.

Grossbank HSBC verdient mehr trotz höherer Kosten

Die britische Grossbank HSBC hat ihr Ergebnis im ersten Halbjahr gesteigert. Der Gewinn vor Steuern lag mit 10,7 Mrd. $ um 4,6% höher als im Vorjahreszeitraum, wie das Institut am Montag mitteilte. Vor allem vom positiven Zinsumfeld habe die Bank profitiert. Der Streit zwischen den USA und China um höhere Zölle habe sich noch nicht negativ auf das Geschäft ausgewirkt. HSBC erwirtschaftet den Löwenanteil des Gewinns in Asien.



Weil die Bank nach einem jahrelangen Sparkurs wieder mehr in Mitarbeiter und Digitaltechnik investierte, zogen die Kosten um 6% auf 17,5 Mrd. $ an. Das Institut hatte im Juni einen Drei-Jahres-Plan vorgelegt, der Investitionen zwischen 15 Mrd. und 17 Mrd. $ unter anderem in Technologie und seine asiatischen Schlüsselmärkte Hongkong und China vorsieht. Einen weiteren Rückschlag verbuchte die Bank dagegen in den USA. Für die Beilegung von Ansprüchen wegen des Verkaufs toxischer US-Hypothekenpapiere in der Finanzkrise sei eine Rückstellung in Höhe von 765 Mio. $ gebildet worden. Dies habe fast den gesamten in Nordamerika erzielten Gewinn gekostet.