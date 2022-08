Huawei Freebuds Pro 2

Huawei war auf bestem Weg, die Nummer eins im Smartphone-Markt zu werden. Die Sanktionen der USA wegen Verbindungen zum chinesischen Staat kamen dazwischen. Ausserhalb des Reichs der Mitte bietet der Konzern nun vorwiegend Gadgets rund um das digitale Zuhause: Kopfhörer beispielsweise. Die Huawei Freebuds Pro 2 zeigen, dass die Techniker des Unternehmens ihr Handwerk weiter verstehen.

Vielerorts ist zu lesen: Die Freebuds Pro 2 seien die besseren Airpods. Das bringt Klicks, ist aber Unsinn. Die Airpods Pro von Apple sind schon drei Jahre alt – und technisch nicht mehr auf dem neuesten Stand. Dennoch sollten iPhone-Nutzer die Airpods den Freebuds vorziehen. Das liegt nicht nur an einigen cleveren Funktionen der Airpods. Die Apple-eigenen Kopfhörer klingen in Verbindung mit einem iPhone auch deutlich lauter als die Freebuds. Gekoppelt mit einem Android-Smartphone zeigen die Huawei-Kopfhörer die Lautstärkeschranken nicht, im Gegenteil: Sie überzeugen mit einem klaren Klang. Der Sound ist abgestimmt mit dem französischen Audiospezialisten Devialet. Zwei Audiotreiber in den nur 5,9 Gramm schweren kabellosen Kopfhörern liefern saubere Höhen, prägnante Mitten und druckvolle Bässe. Hier muss sich Huawei nicht verstecken. Nicht ganz mithalten kann die aktive Geräuschunterdrückung. Bose oder Sony verstehen es besser, nervigen Lärm auszublenden. Während der Testdauer gab es mehrere Updates von Huawei. Das gibt Hoffnung. Schön: Windgeräusche versuchen die Freebuds zu minimieren. Auch der Transparenz­modus, bei dem Umgebungsgeräusche beim Tragen der Stöpsel ans Ohr gelassen werden, konnte im Test bereits überzeugen.

Der Akku in den Freebuds Pro 2 hält knapp vier Stunden. Mit dem Case lassen sie sich gut fünf Mal laden. Andere können mehr, aber im Alltag gibt das kaum Probleme. Bedient werden die Kopfhörer über Gesten: einmal feste Drücken für Geräuschisolierung etwa, Streichen für Lauter oder Leiser. Das ist gewöhnungsbedürftig, funktioniert nach einigem Üben aber problemlos. Alle Funktionen lassen sich auch in einer App einstellen. Im Handel kosten die Huawei Freebuds Pro 2 etwa 180 Fr. Das ist ein fairer Preis für gute Kopfhörer.