Huawei hofft auf «Intelligenz»

Smart ist den Managern von Huawei nicht smart genug. Sie bewerben das neueste Smartphone der Mate-Reihe als das erste «intelligente». Möglich soll das werden durch einen Prozessor, der speziell auf künstliche Intelligenz (KI) ausgelegt ist. Das helfe etwa, so hiess es, bessere Fotos zu schiessen. «Wir glauben, künstliche Intelligenz bei Smartphones steht ganz am Anfang», erklärte Walter Ji, verantwortlich für das Geschäft von Huawei in Westeuropa, vor Journalisten.

Aktuell besetzt die chinesische Gesellschaft, die sich teils in der Hand der weltweit 180 000 Mitarbeiter befindet, den dritten Platz im Smartphone-Markt. Im Sommer hat sie zeitweise Apple auf Nummer zwei überholt – vor allem, da die Apple-Klientel auf die Vorstellung der neuen Geräte im September gewartet hat. Trotzdem stünden die Chancen für Huawei gut, sagte Francisco Jeronimo, Marktforscher bei IDC für Smartphones in Europa, in einem Interview. Neben Huawei hätten nur Anbieter wie Apple, Samsung oder Google das Zeug, einen eigenen KI-Chip zu entwickeln.