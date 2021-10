Huber+Suhner tut was für die Aktionäre

Etwa vor Monatsfrist sind die Aktien von Huber+Suhner durch den Ausstieg des Grossaktionärs Metrohm unter Druck gekommen. Metrohm besass 10,6% an Huber+Suhner und verkaufte diese – bis auf einen kleinen Rest – mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens.

Metrohm war der zweite Grossaktionär, der ausgestiegen ist, 2019 verabschiedete sich die Abegg Holding, die eine etwa gleich grosse Beteiligung gehalten hatte. Beide Aktionäre gehen auf die Gründerfamilien von Huber+Suhner zurück.

Druck auf Aktienkurs

In beiden Fällen hatten die Verkäufe Kursrückschläge zur Folge. In den Kursen spiegelte sich in den Monaten nach den Platzierungen weniger der Geschäftsverlauf, sondern der Angebotsdruck aus den Grossverkäufen. Zwar konnten die Titel kurzfristig schnell platziert werden, denn der Offertpreis lag immer klar unter dem Börsenkurs. Doch braucht es jeweils seine Zeit, bis die Aktien in den Händen beständiger Aktionäre landen.