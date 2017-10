Huber+Suhner senkt Ausblick

(AWP) Die Aktien von Huber+Suhner (HUBN 56.75 -2.91%) geben am Dienstag in einem etwas schwächeren Gesamtmarkt leicht überdurchschnittlich nach. Das in der elektrischen und optischen Verbindungstechnik tätige Unternehmen hat mit dem Auftragseingang nach neun Monaten zwar die Erwartungen übertroffen, mit dem Umsatz dagegen verfehlt. Als enttäuschend wird in Marktkreisen insbesondere der reduzierte Ausblick für das Gesamtjahr empfunden.

Allerdings hatte Huber+Suhner bereits mit dem im August abgegebenen Ausblick für 2017 die Marktteilnehmer vergrault. Wurde erst im März mit dem Antritt des neuen CEO Urs Ryffel das Zielband für die Ebit-Marge auf 8 bis 10% erhöht, so hiess es im August mit den Halbjahreszahlen, dass im Gesamtjahr 2017 bei einem Umsatzwachstum von rund 5% mit einer Ebit-Marge in der unteren Hälfte des Zielbands zu rechnen sei.

Dies wurde an der Börse mit einem Kurssturz um knapp 10% bestraft, was wiederum die heutige relativ glimpfliche Reaktion der Aktie erklärt. Das Negative ist zu einem guten Teil bereits eingepreist, so dass die aktuelle Prognosesenkung auf ein Umsatzwachstum von rund 4% sowie auf eine «Ebit-Marge von mindestens 7%» keinen grösseren Schaden mehr ausrichtet.

Bis um 09.45 Uhr fallen Huber+Suhner um 1,6% auf 57,50 Fr. zurück. Die Performance seit Jahresbeginn ist damit nur noch knapp positiv. Das Handelsvolumen ist mit rund 5’800 gehandelten Titeln nicht sehr auffällig. Der Gesamtmarkt (SPI (SXGE 10536.62 -0.32%)) steht 0,16% tiefer.

Die Reduktion des Ausblicks komme zwar nicht ganz unerwartet, dürfte aber dennoch negativ aufgenommen werden, heisst es in einer Einschätzung der Zürcher Kantonalbank. Die Bank wird denn auch ihre Schätzungen etwas nach unten anpassen. An der Einstufung «Marktgewichten» hält sie indes fest.

Für die Bank Vontobel (VONN 61 -0.08%) ist insbesondere der Ausblick für die Sparte Fiberoptics mit tieferen Margen als im H1 2017 und Preisdruck «ziemlich negativ», wie die Bank in einem Kommentar schreibt. Die Zahlen der Division Niederfrequenz deuteten indes darauf hin, dass dort die Talsohle durchschritten sein könnte. Insgesamt sieht Vontobel die Ergebnisse als «durchwachsen». Die negativen Signale aus dem Bereich Fiberoptics hätten den starken Auftragseingang und die seit langem erwartete Belebung am Eisenbahnmarkt zunichte gemacht. Der revidierte Ausblick stelle zudem eine «klare und eher negative Botschaft» dar.

Nach einem Umsatzwachstum von 7,7% im ersten Semester deute die Prognose eines Wachstums von rund 4% im Gesamtjahr auf eine deutliche Abschwächung im zweiten Halbjahr hin, welche hinter der Vontobel- und der Konsensschätzung zurückbleibe. Vontobel sieht nun einen Korrekturbedarf bei den Schätzungen für den Gewinn je Aktie im hohen einstelligen bis im niedrigen zweistelligen Bereich. Hier wie auch bei Baader Helvea bleibt das Rating ebenfalls unverändert bei «Hold».

Baader Helvea schreibt dazu, dass die Zahlen die vorsichtige Haltung gegenüber dem Unternehmen bestätigten, denn die Visibilität bleibe

Die komplette Historie zu Huber+Suhner finden Sie hier. »