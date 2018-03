Huber+Suhner stutzt die Dividende

(AWP) Der Kabel- und Elektrokomponentenhersteller Huber+Suhner (HUBN 54.6 -4.71%) hat im vergangenen Jahr deutlich weniger verdient. Der Betriebsgewinn (Ebit) sank um 16,6% auf 58,1 Mio. Fr., wie die in der elektrischen und optischen Verbindungstechnik tätige Gruppe am Dienstag mitteilte. Der Reingewinn fiel um 20,8% auf 42,1 Mio. Fr.

Grund für den Rückgang sei der höhere Preisdruck beim Ausbau von Mobilfunknetzen in Schwellenländern, der veränderte Businessmix sowie höhere Investitionen in den Vertrieb sowie in Forschung und Entwicklung, hiess es im Communiqué. Die Aktionäre sollen nun weniger Dividende erhalten. Der Verwaltungsrat will 1,10 Fr. je Aktie ausschütten nach 1,25 Fr. im Vorjahr.

Mit den Zahlen hat Huber+Suhner die Vorgaben der Analysten beim Betriebsgewinn übertroffen, beim Reingewinn in etwa erfüllt, bei der Dividende indes leicht verfehlt. Die Experten hatten im Schnitt einen Ebit von 57,1 Mio. Fr., einen Gewinn von 42,3 Mio. Fr. sowie eine Dividende von 1,15 Fr. je Titel erwartet.

Die Angaben zum Umsatz hatte Huber+Suhner bereits im Januar veröffentlicht. Dieser wuchs um 5% auf 774 Mio. Fr. Der Auftragseingang nahm 2017 gleichzeitig um 10,7% auf 826,3 Mio. zu.

Der Start ins Geschäftsjahr 2018 verlief für das Unternehmen dank eines soliden Auftragsbestands und einer guten Nachfrage in den Hauptmärkten positiv. Beim Kommunikationsmarkt dürften in den Schwellenländern weiterhin grosse Volumina entstehen, allerdings auch der Preisdruck hoch bleiben. Gleichzeitig sei die Nachfrage nach schnellen Internetverbindungen unverändert hoch und eröffne Chancen in der Anwendung von Glasfasern in die Wohnung.

Aufgrund der guten Auftragslage erwarte Huber+Suhner weiter zu wachsen und die Ebit-Marge im laufenden Jahr wieder in das mittelfristige Zielband von 8-10% zu steigern. 2017 hatte die Ebit-Marge mit 7,5% leicht darunter gelegen.

