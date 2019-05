Hürden auf Neuer Seidenstrasse

Reisen bildet, und Handel schafft Wohlstand. Grundlage dafür ist eine gut ausgebaute Transportinfrastruktur. Der Bau der von China vorangetriebenen Neuen Seidenstrasse, die das wirtschaftlich aufstrebende Asien enger mit der Welt vernetzen soll, macht durchaus Sinn. Doch wie so oft sind solch grandiose Visionen leicht geboren, doch umso schwerer sind sie erfolgreich in die Realität umzusetzen. Das belegen die vielen offenen Fragen, die an dem in Peking nach 2017 zum zweiten Mal abgehaltenen «Belt-und-Road-Gipfel» zur Sprache kamen.

Bezeichnenderweise dürfte eine der interessantesten Fragen unerwähnt bleiben. Peking will einerseits mit besseren Verkehrswegen den Güteraustusch und den Fremdenverkehr fördern. Andrerseits schottet es die eigenen Bürger mit strengen Kapitalverkehrskontrollen von den globalen Finanzflüssen und mit einer einschneidenden Zensur von den internationalen Informationsflüssen ab.

Das heisst nicht, dass massive Investitionen in neue Infrastruktur nicht dringend benötigtes Wachstum schaffen. Ganz im Gegenteil: China selbst, das nach Ausbruch der globalen Finanzkrise ein Konjunkturpaket in Höhe von beinahe 600 Mrd. $ geschnürt hatte, die grossteils in den Bau neuer Strassen, Flughäfen oder Schienenwege geflossen sind, ist dafür das beste Beispiel.

Das chinesische Bruttoinlandprodukt expandierte nach einem kurzen Wachstumseinbruch bereits 2010 wieder über 10%. Doch mittlerweile hat sich das Wachstum beinahe halbiert und dürfte in den kommenden Jahren kontinuierlich weiter sinken.

Übrig geblieben vom Konjunkturprogramm sind – neben einer bemerkenswert guten Verkehrsinfrastruktur – vor allem ein gewaltiger Schuldenberg wie auch enorme Überkapazitäten in oft ums Überleben kämpfenden Staatskonzernen. Dabei muss sich erst weisen, wie nachhaltig die nach 2008 aus dem Boden gestampften Grossprojekte wirklich sind. Nach und nach zutage tretende Schäden zeigen schon einmal, dass am Bau oft gepfuscht worden ist und die verbreitete Korruption die Kosten in die Höhe getrieben hat.

Der Hauptgrund dafür ist neben einer ungenügenden Aufsicht die mangelnde Transparenz. Staatspräsident Xi Jinping hat für das Projekt Seidenstrasse ein Maximum an Durchsichtigkeit und Nulltoleranz in Sachen Korruption versprochen. Damit antwortet er auf Bedenken, dass sich Länder mit dem Bau grosser Infrastrukturprojekte übernehmen und damit in eine Abhängigkeit von den chinesischen Geldgebern und Lieferanten geraten könnten.

Doch solche Versprechen sind nicht eine Frage hehrer Absichten, sondern gut funktionierender Institutionen wie einer freien Presse, parlamentarischer Aufsicht und einer kritischen Öffentlichkeit. Vor allem bleiben selbst die besten Verkehrswege, wie sie mit der Neuen Seidenstrasse entstehen sollen, wenig wirtschaftlich, wenn gleichzeitig der Informationsfluss zwischen den Wirtschaftsblöcken beschränkt wird.