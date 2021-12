Hürdenreiche BVG-Reform

Das «Sorgenbarometer» von Credit Suisse hat es unlängst bestätigt: Die (Un-)Sicherheit der Vorsorgewerke zählt zu den ganz dringlichen Themen in der Bevölkerung, nur knapp hinter Corona und gleichauf mit dem Klimawandel. Das mag überraschen, ist jedoch nachvollziehbar: Sowohl in der AHV wie im BVG sind die vergangenen zwei Reformvorhaben gescheitert. Die bislang letzte Reform der ersten Säule liegt ein Vierteljahrhundert zurück, diejenige der zweiten Säule sechzehn Jahre. Der Handlungsbedarf ist akut. Beide Vorsorgewerke drohen bald aus dem Lot zu geraten. Im Unterschied zu den Folgen der Klimakrise lässt sich das mathematisch einfach berechnen.

Das Vorhaben «AHV21» wird zum Abschluss der Wintersession von den Räten verabschiedet werden, ein kleiner, aber notwendiger Zwischenschritt. Die Kompensation für die von der Erhöhung des Rentenalters betroffenen Frauen ist aber derart üppig ausgefallen, dass man am Schluss nahezu von einer Mehrwertsteuererhöhungsvorlage sprechen kann. Immerhin hat sich die Mehrheit des Ständerats standhaft geweigert, Gewinne der Nationalbank zu missbrauchen und damit weitere Gelüste zu wecken.

Die Debatte über «BVG21» hingegen hat erst begonnen. Die Landesregierung hatte eine als «Kompromiss der Sozialpartner» titulierte Lösung präsentiert, eine teure und teilweise systemwidrige Luxusreform – die im Nationalrat diese Woche bezeichnenderweise ausschliesslich von rot-grüner Seite verfochten wurde.

Keine Zusatzrente für alle

Unbestritten ist die Senkung des BVG-Umwandlungssatzes von 6,8 auf 6%. Der höhere Satz setzt voraus, dass die Pensionskassen auf Kapitalanlagen eine Bruttorendite von 5% erwirtschaften – mit Blick auf die Nullzinsen eine Illusion. Zudem wird die Altersstruktur zunehmend ungünstiger: Die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge schätzt die Umverteilung von Jung zu Alt auf mehr als 6 Mrd. Fr. pro Jahr.

Zu grosszügige Leistungsversprechen auf Kosten der jungen Erwerbstätigen höhlen das Kapitaldeckungsverfahren der zweiten Säule langsam, aber stetig aus. Gemäss dem Schweizerischen Versicherungsverband müsste er auf 5% zurückgestuft werden. Eine Senkung der Altersrente um ein Viertel wäre aber politisch nicht durchzusetzen, respektive die Kompensationszahlungen wären astronomisch hoch.

Die pekuniäre Abfederung der betroffenen Übergangsgeneration ist jetzt schon, wie bei der AHV, Knackpunkt der Vorlage. Statt eines Rentenzuschlags für alle (auch Gutbetuchte) und sozusagen auf ewig hat der Nationalrat eine gezielte und befristete Zuwendung für etwa ein Drittel der Rentenberechtigten beschlossen, was die jährlichen Kompensationszahlungen auf 800 Mio. Fr. fast halbiert.

Kein «Volks-BVG»

Auch in der Art der Finanzierung hat die Bundesratsvorlage zu Recht einen schweren Stand. Mit einem Beitrag von 0,5% aus dem AHV-pflichtigen Jahreseinkommen bis zu einem bestimmten Betrag wäre ein AHV-Element in die zweite Vorsorgesäule eingepflanzt worden. Natürlich strebt die Ratslinke eine «Volks-BVG» an. Aber Solidarität gehört in die erste Säule – deren Existenzberechtigung stellt niemand in Zweifel – und hat in einem selbstverantwortlichen Sparmodell nichts zu suchen.

Stattdessen liegt nun ein Vorschlag vor, der auch eine Prise Solidarität enthält. In erster Linie sollen die Zusatzrenten durch gesetzlich vorgeschriebene Rückstellungen der Pensionskassen für Pensionsierungsverluste sowie eine Abgabe von 0,15% der nach BVG versicherten Löhne finanziert werden.

In der Abstimmung waren die Reihen der bürgerlichen Seite bemerkenswert geschlossen, sodass eine Zweidrittelmehrheit zustande kam. Nun geht das Geschäft in die kleine Kammer, frühestens in der Märzsession. In der AHV-Debatte hatte sich der Ständerat teilweise grosszügiger gezeigt als der Nationalrat. Ein ähnliches Verhalten ist in der BVG-Frage abzusehen, nicht zuletzt, weil es an Geschlossenheit der grossen Wirtschaftsverbände mangelt.

Mehrheitsfähig an der Urne?

Während sich der Gewerbeverband (Slogan «Nummer eins der Schweizer KMU-Wirtschaft») hinter die Reformbeschlüsse der grossen Kammer stellt, können sie den Arbeitgeberverband noch nicht überzeugen. Er hat den sogenannten Kompromiss der Sozialpartner mitgezimmert. Nun sträubt er sich vor allem gegen die Senkung des BVG-Eintrittsalters von 25 auf 20, mit der ein Teil der Verluste aus der Senkung des Umwandlungssatzes kompensiert werden soll.

Das habe einen Ausbau der BVG-Mindestversicherung zur Folge, was nicht Ziel der Vorlage sei. Vor allem Handwerksbetriebe mit junger Belegschaft käme sie teuer zu stehen. Mit Blick auf die Kompensation äussert der Verband «grosse Zweifel, ob das nun gewählte Modell an einer absehbaren Abstimmung an der Urne bestehen könnte».

Es würde daher nicht überraschen, wenn der Ständerat die Senkung der Eintrittsschwelle rückgängig machte und die Anspruchsgruppe für den Rentenzuschlag ausweiten würde, um auch den Arbeitgeberverband ins Boot zu holen.

Ohne ein Ja an der Urne wird es beinahe aussichtslos, in spätestens fünf Jahren wirklich grundlegende Reformen für beide Sozialwerke anzupacken. Ohne Erhöhung des Rentenalters bleiben Reformen Flickwerk. Das kann und muss man dem Stimmvolk erklären.