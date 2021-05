Hund oder Auto: Was belastet die Umwelt stärker?

Es ist ein Zeichen steigenden Wohlstands, dass immer mehr Menschen ihr Zuhause mit Hunden oder Katzen teilen statt mit anderen Menschen. Diese Entwicklung lässt sich in praktisch allen reicheren Ländern beobachten.

Konzentrieren wir uns einmal auf den Hund, dann ist der Anstieg in Deutschland besonders ausgeprägt. Die Zahl der Hunde hat sich dort von 5,5 Mio. im Jahr 2005 auf 10,7 Mio. im Jahr 2020 fast verdoppelt. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 4,6%. In der Schweiz schwanken die Zahlen etwas mehr, aber ein Anstieg ist auch hierzulande unübersehbar. Je reicher man wird, umso weniger kann man sich der verführerischen Kraft des Hundes entziehen. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an