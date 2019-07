Hypo Lenzburg mit leicht tieferem Geschäftserfolg

Die Hypothekarbank Lenzburg spürt die niedrigen Zinsen. In ihrem Kernbereich, dem Zinsgeschäft, verdient sie weniger als in derselben Vorjahresperiode. Ins Auge sticht zudem die Stagnation bei den Hypothekarvolumen. Konnte die Bank in den Vorjahren im ersten Halbjahr jeweils ein Wachstum von 2-3% ausweisen, liegt es im ersten Halbjahr 2019 bei lediglich 0,6%. Es fällt der Bank also schwer, rückläufige Zinsmargen über höhere Volumen auszugleichen. Auch im Handelsgeschäft sinkt der Erfolg. Positiv fällt das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft aus. Erfreulich entwickelten sich auch die Umsätze aus IT- und Serviceleistungen, die Diversifikation in einen neuen Geschäftsbereich soll die Erträge stabilisieren, das scheint der Bank geglückt.

