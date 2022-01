Hypo-Poker

Oh Schreck, die Hypothekarzinsen steigen, und zwar recht rasant. Besonders lang laufende Hypotheken sind so teuer wie seit über drei Jahren nicht mehr. Einige Eigenheimbesitzer dürften jetzt nervös werden. Erinnerungen an die Zeit um 2008, als eine zehnjährige Hypothek annähernd 5% kostete, werden wach.

Deshalb möchte ich hier eines klarstellen: Hypotheken, die 5 oder 4 oder auch 3% kosten, werden wir in den nächsten Jahren in der Schweiz nicht sehen. Dazu bräuchte es riesige Sprünge der Leitzinsen, und das ist nicht zu erwarten. Doch ja, die Hypozinsen dürften steigen. Wer die Richtsätze für Hypothekarzinsen anschaut, der stellt fest, dass zehnjährige Hypotheken bei Banken wie Credit Suisse (CSGN 9.5460 -0.35%) und Raiffeisen bereits über 1,6% kosten.

Die gute Nachricht? Das sind nur Richtsätze. Wer zu seinem Bankberater geht, sollte in der Lage sein, ein besseres Angebot zu bekommen. Mein Ratschlag? Wer im Moment entweder eine neue Hypothek abschliesst oder in den kommenden Monaten eine Hypothek refinanzieren muss, sollte sich in den nächsten Tagen mit seiner Bank in Verbindung setzen und eine Offerte einholen.

Für mich führt kein Weg an einer zehnjährigen Hypothek vorbei. Die Zinsbelastung ist historisch gesehen noch immer sehr niedrig, und die Berechenbarkeit der Kosten für eine ganze Dekade ist Gold wert. Ihre Bank sollte in der Lage sein, Ihnen ein Angebot zwischen 1,2 und 1,3% zu machen. Angenommen, Sie haben eine Hypothek von 1 Mio. Fr., ist das eine monatliche Zinsbelastung von rund 1000 Fr. Ja, die Hypozinsen steigen, doch auch auf diesem Niveau ist die Finanzierung noch immer attraktiv.