Anfang Mai hatte ich an dieser Stelle Entwarnung gegeben, was deutlich höhere Hypothekarzinsen in absehbarer Zeit anbelangt. Bis Mitte Mai stiegen die Zinsen auf Schweizer Bundesobligationen teilweise dann zehn oder gar fünfzehn Basispunkte. Inflation war in aller Munde, und manch einem Eigenheimbesitzer mag langsam der Schweiss auf der Stirn gestanden haben, weil er dachte, dass er den richtigen Moment für eine neue Hypothek bzw. eine Refinanzierung verpasst hat.

Mittlerweile haben sich die Zinsen und damit auch die Hyposätze beruhigt. Die jüngste FuW-Umfrage unter dreizehn Anbietern hat gar ergeben, dass zehnjährige Hypotheken nochmals etwas günstiger geworden sind. Also, den Schweiss abwischen und ganz ruhig bleiben. Einen Hypo-Schock wird es nicht geben. Hypozinsen sind träge und werden keine grossen Sprünge machen. Ein Zickzackkurs ist das wahrscheinlichste Szenario.

Zudem ist die Konkurrenz im Markt mit immer neuen Anbietern so gross, dass sich die Banken gut überlegen werden, ob sie die Zinsen raufsetzen wollen. Deshalb bleibe ich bei meiner Einschätzung von Anfang Mai: Mit zu teuren Forwards das Zinsniveau sichern ist nicht nötig. Wer eine auslaufende Hypothek hat, der soll möglichst lang gehen, denn deutlich günstiger als im Moment wird es nicht werden. Zudem wird damit jegliche Unsicherheit, was das Zinsniveau betrifft, «stillgelegt».

Die SNB (SNBN 5'220.00 -1.14%) wird weiter expansiv agieren und die Zinsen stabil halten. Auch die EZB hat klargemacht, dass eine Diskussion über ein Zurückfahren der Anleihenkäufe verfrüht wäre. Negativzinsen werden uns noch lange begleiten. Daran ändert wohl auch der viel beschworene Inflationsbuckel nichts.