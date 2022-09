Laut dem amerikanischen Marktforschungsinstitut Allied Market Research sind weltweit Hypotheken im Wert von 11,5 Billionen Dollar ausstehend. Die lange Phase, in der die Zinsen äusserst niedrig notierten, haben das Kreditgeschäft stark gefördert. Wird sich das nun ändern, weil die Finanzierungskosten so schnell anziehen wie sie zuvor gefallen waren? Die Marktforscher prophezeien das Gegenteil: Bis 2031 werde das globale Volumen knapp 28 Billionen Dollar erreichen. Ob das so zutrifft, wird sich zeigen. Fest steht jedoch, dass die meisten Menschen heute wie morgen ein Eigenheim nur erwerben können, wenn sie einen Kredit aufnehmen. Die Schweiz nimmt diesbezüglich international einen Spitzenplatz ein. Die Grafik vergleicht die ausstehenden Hypothekarkredite bei Banken inklusive der volumenmässig viel geringeren Konsumkredite in sechsundzwanzig Ländern, dies gemessen am jeweiligen Bruttoinlandprodukt. Mit 130% ist die Schweiz ganz vorne mit dabei, liegt aber nicht auf Platz Nummer eins. Dank des dreizehnmal kleineren Bruttoinlandprodukts weisen die Bewohner der chinesischen Sonderverwaltungszone Macau die höchste Schuldenquote aus. Der Vergleich erfasst die Bruttoverschuldung. Netto, also unter Berücksichtigung des Privatvermögens, sähe die Statistik anders aus und vor allem läge die Schweiz international viel weiter hinten im Mittelfeld.