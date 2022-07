Hypozinsen sinken nach erster Panik bereits wieder

Am 16. Juni kam es zum Paukenschlag für Schweizer Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer – und für die, die es noch werden wollen: Nationalbankpräsident Thomas Jordan verkündete, den Leitzins überraschend stark anzuheben. Unmittelbar danach zogen die Zinssätze für feste und kurzfristige Hypotheken so markant an wie seit mehr als einem Jahrzehnt nicht.

Schon vorher hatten sich die Hypothekarzinsen mehr als verdoppelt. Der Grund: Die Anbieter hatten erwartet, dass die Nationalbank den Leitzins anhebt, um die steigende Teuerung zu drosseln. Festhypotheken sind nun so teuer wie seit zehn Jahren nicht mehr. Deutlich verteuert haben sich auch kurzfristige variable Hypotheken.