ABB-Chef: «Ich warte auf den Morgen, an dem ich aufwache und es keine Krise gibt»

Das Technologieunternehmen ABB mit Hauptsitz in Zürich und 100’000 Beschäftigten steht wie nur wenige andere für die Schweizer Industrie. Björn Rosengren (63) wurde vor mehr als zwei Jahren vom schwedischen Grossaktionär, der Wallenberg-Familie, als Sanierer geholt. Pandemie, Krieg in der Ukraine und Energiekrise sind nur einige der Probleme für den Mann aus Göteborg.

Herr Rosengren, Sie haben gerade beschlossen, dass ABB endgültig Russland verlassen wird. Viele andere – von Siemens bis McDonald’s – haben das schon lange getan. Warum sind Sie so spät dran?

Wir sind nicht geblieben, weil wir das unterstützen, was Wladimir Putin gerade tut –im Gegenteil. Wir hatten unsere Aktivitäten in Russland schon mit Kriegsbeginn eingestellt. Jetzt mussten wir genau klären, auch juristisch, wie wir das Land endgültig verlassen. Wir haben dort einige grosse Projekte, auch in der Gasindustrie, und 750 Mitarbeiter. Deren Sicherheit mussten wir sicherstellen. Die russische Regierung wird alles Mögliche tun, sich Unternehmen, die das Land verlassen, in den Weg zu stellen.