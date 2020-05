Idorsia erhält frische Mittel

Idorsia sichert sich eine willkommene Geldspritze. Die Lizenzzahlung stammt aus der Vereinbarung mit Neurocrine Biosciences. Das US-Pharmaunternehmen habe die Option für die globalen Rechte an Idorsias ACT-709478 ausgeübt, teilte die Biotech-Gesellschaft am Dienstag mit. Es erhält dafür Vorauszahlungen in der Höhe von 45 Mio. $ in bar. Die Aktien reagierten mit einer Avance.

Neurocrine Biosciences plant eine Phase-2-Studie mit diesem oralen Kalziumkanalblocker vom T-Typ zur Behandlung einer seltenen pädiatrischen Epilepsie. Der Start ist für die zweite Hälfte des laufenden Geschäftsjahres geplant. Bereits 2019 hatten die Amerikaner eine Vorauszahlung von 5 Mio. $ an Idorsia für die Optionsrechte an ACT-709478 bezahlt. Nachdem die US-Gesundheitsbehörde FDA im Mai den Wirkstoff als Investigational New Drug anerkannt hatte, hat das amerikanische Unternehmen seine Option ausgeübt.