Idorsia erleidet Misserfolg

Idorsia erleidet zum zweiten Mal einen Studienrückschlag. Dieses Mal ist es jedoch anders: Der Wirkstoffkandidat wird künftig nicht mehr weiterverfolgt. Das Mittel verfehlte in der Phase-IIa-Studie den primären Endpunkt – die Reduktion der Anzahl Tage mit Essanfällen bei Patienten mit einer Binge-Eating-Störung. Vergangenen Oktober scheiterte das Biotech-Unternehmen bereits in einer Spätphasenstudie mit Lucerastat, einem Mittel zur Behandlung der Stoffwechselstörung Morbus Fabry. Dieser Kandidat wird allerdings im Rahmen einer Folgestudie weiter beobachtet. Die heutige Meldung ist an sich nicht weltbewegend und wird Idorsia nicht aus der Bahn werfen. Analysten attestierten dem Kandidaten ohnehin kein Blockbuster-Potenzial. Von den für 2025 erwarteten Gesamteinnahmen in Höhe von 1,1 Mrd. Fr. entfallen bloss 29 Mio. nicht auf die voraussichtlichen Hauptumsatzträger Quviviq, Pivlaz und Aprocitentan. Trotzdem dürfte sich die Schlappe negativ auf die ohnehin schon angeschlagenen Aktien auswirken. Allein im letzten Monat haben Anleger mit Idorsia knapp 30% verloren.