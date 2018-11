Idorsia erneuert Vereinbarung mit US-Firma

(AWP) Das Biotechunternehmen Idorsia (IDIA 19.79 -0.3%) arbeitet weiterhin mit dem US-Unternehmen ReveraGen zusammen. Die Kooperation werde fortgesetzt, teilt Idorsia am Montag mit. Konkret geht es um die Erforschung und gemeinsame Entwicklung des Wirkstoffs Vamorolone gegen die Krankheit Muskeldystrophie Duchenne (DMD).

Die beiden Gesellschaften kündigten vor zwei Jahren eine Zusammenarbeit an. Idorsia rsp. die «Vorgängerfirma» Actelion erwarb damals eine Lizenzoption.

Nachdem der Studienbericht zur Phase 2a von Vamorolone vorliege, erhalte ReveraGen nun 15 Millionen US-Dollar zur Weiterführung der Vereinbarung, schreibt Idorsia weiter. Zusätzlich hätten sich die beiden Gesellschaften auf eine geänderte Vertragsgestaltung geeinigt, welche die Meilensteinzahlungen stärker an den Verkaufserfolg knüpften.

So sehen die neu ausgehandelten Bedingungen laut den Angaben vor, dass Idorsia bis zum Vorliegen der Studienergebnisse der Phase 2b für 20 Mio. $ eine Option auf die exklusiven weltweiten Rechte für die Vermarktung von Vamorolone ausüben kann. In diesem Fall habe ReveraGen dann Anspruch auf Meilensteinzahlungen von bis zu 75 Mio. $ für die Zulassung und Kommerzialisierung von Vamorolone in der Indikation DMD sowie auf drei weitere Meilensteinzahlungen von bis zu 120 Mio., die neu in den Vertrag aufgenommen worden seien.

Vereinbarte Meilensteinzahlungen für drei weitere Indikationen blieben unverändert bei 190 Mio., heisst es weiter. Auch die Zahlung von gestaffelten Lizenzgebühren im einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich des Jahresumsatzes von Vamorolone bleibe von der Änderung der Vereinbarung unberührt.