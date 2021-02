Idorsia gewinnt Schiedsverfahren

Idorsia muss die Meilensteine für ihren Produktkandidaten Clazosentan nicht vorzeitig bezahlen. Im zweiten Quartal des abgelaufenen Jahres hatte sie an rund ein Viertel der Axovan-Aktionäre 9 Mio. $ bezahlt. Mit ihnen hatte sie sich auf diesen Betrag geeinigt. Weitere 24 Mio. $ hat das Pharmaunternehmen zurückgestellt, für den Fall, dass die klagenden Aktionäre zu den gleichen Konditionen entschädigt würden. Diese Rückstellung kann es nun auflösen. Kurzfristig wird dies das ausgewiesene Resultat des ersten Quartals aufbessern. Längerfristig könnte Idorsia jedoch – wenn sie Clazosentan erfolgreich lanciert – mehr bezahlen. Sie hat die Summe auf 94 Mio. $ beziffert, für den Fall, dass die Kläger recht erhalten hätten und alle Meilensteine auf einmal fällig geworden wären. In zwei Studien hat Clazosentan erfolgreich Todesfälle im Zusammenhang mit Blutungen in der Hirnhaut verringert. Ein Zulassungsantrag sollte demnächst in Japan eingereicht werden.