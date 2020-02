Idorsia gibt weniger aus als geplant

(AWP) Das Biotech-Unternehmen Idorsia (IDIA 32.72 -1.09%) hat das Jahr 2019 besser abgeschlossen als am Markt zuvor erwartet. Dabei hat das Unternehmen seine Pipeline-Projekte vorangetrieben und sein kommerzielles Team ausgebaut. In Kürze schon dürfte es erste Ergebnisse aus den Forschungsprojekten geben.

in Mio. CHF, US-GAAP 2017 1) 2018 2019 Einnahmen (Lizenzzahlungen) 158 61 24 – Veränderung in % – -61 -61 Betriebsaufwand 150 432 506 Davon - Forschung 75 115 115 - Entwicklung 48 215 297 - Administration 27 61 68 - Meilensteinzahlungen – 15 – - Abschrg. & Beteiligs-prog. 16 33 37 Betriebsergebnis -8 -371 -482 – Veränderung in % – – -30 Nettogewinn -15 -386 -494 Gewinn pro Aktie 0.04 -3.1 -3.76 – Veränderung in % – – -21 Free Cashflow 88 -370 -481 Bilanz per 31. 12. Bilanzsumme 1292 1407 1004 Liquidität 1091 1220 739 Verschuldung 365 571 579 Eigenkapital 740 658 164 - in % der Bilanzsumme 57 47 16

1) umfasst nur 6.5 Monate seit der Abspaltung von Actelion am 15. Juni 2017