Idorsia kooperiert mit Johnson & Johnson

Lesen Sie um ca. 16 Uhr die ausführliche Analyse.

Idorsia hat endlich die Zusage für eine Kooperation mit Johnson & Johnson für ihr Lead-Produkt Aprocitentan erhalten. Die Meldung kommt nicht überraschend. Bereits bei der Gründung von Idorsia stellte J&J eine Partnerschaft mit Meilensteinzahlungen von 230 Mio. $. und einer 50%-Beteiligung an den Entwicklungskosten in Aussicht. Wie bei solchen Vereinbarungen üblich, verzichtet Idorsia im Gegenzug auf den vollen künftigen Ertrag des Medikaments. Dafür erhält sie Lizenzzahlungen in Abhängigkeit des erwirtschafteten Umsatzes. Interessant ist, dass sich Idorsia nun eingehender zum Potenzial von Aprocitentan äussert. Es liegt offenbar nicht nur in der Behandlung von resistentem Bluthochdruck. Neben Hypertonie sind viele andere klinische Anwendungsgebiete vorstellbar, schreibt die Gesellschaft. Insgesamt sind die Neuigkeiten von heute Montag positiv.