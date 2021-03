Idorsia profitiert von MS-Mittel-Zulassung

Ein erster Wirkstoff von Idorsia erhält die Zulassung in den USA. Das Multiple-Sklerose-Mittel Ponesimod gehört seit dem Kauf der Idorsia-Vorgängerin Actelion Johnson & Johnson. Idorsia erhält eine Umsatzbeteiligung von 8%. Zusätzliche Meilensteinzahlungen sind nicht vorgesehen. Vor etwa einem Jahr hat Johnson & Johnson das Medikament als potenziellen Blockbuster eingestuft. Das heisst, es könnte jährlich 1 Mrd. $ oder mehr Umsatz generieren. Das würde 80 Mio. $ aufwärts für Idorsia bedeuten. Die Analysten sind skeptischer. Ponesimod gehört zu einer ähnlichen Familie von Wirkstoffen wie Gilenya von Novartis, der angepeilte Rezeptor ist etwas spezifischer. Gilenya wird bald generisch, in den vergangenen Monaten und Jahren sind diverse andere Multiple-Sklerose-Mittel auf den Markt gekommen. Morgan Stanley hat in einer kürzlichen Analyse für Ponesimod einen Beitrag von lediglich 50 Rappen zum «angemessenen» Aktienkurs von 34 Fr. geschätzt. Viel wichtiger wird das Schlafmittel Daridorexant sein, das demnach etwa die Hälfte des Unternehmenswerts ausmacht. Der Zulassungsentscheid wird für Ende Jahr erwartet. Die Idorsia-Papiere haben auf die Ponesimod-Zulassung von –1% auf etwas mehr als +1% gedreht und notieren leicht unter 27 Fr. FuW empfiehlt, sie zu halten.