Idorsia reicht Zulassungsantrag für Schlafmittel bei EMA ein

(AWP) Idorsia (IDIA 25.76 -1.08%) hat für das Schlaffmittel Daridorexant einen Zulassungsantrag (MAA) bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) eingereicht. Der Antrag umfasse alle Daten aus dem klinischen- und nicht-klinischen Entwicklungsprogramm, wo Daridorexant in der Phase III-Studie statistisch signifikante Verbesserungen bei der Behandlung von Schlaflosigkeit gezeigt habe, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Der Zulassungsantrag in den USA war bereits Anfang 2021 eingereicht worden. Sollte die Zulassung erteilt werden, könne mit einer Markteinführung in den USA in der ersten Hälfte 2022 gerechnet werden, so die Meldung.