Idorsia schneidet besser als erwartet ab

Es ist beeindruckend, wie Idorsia Quartal um Quartal liefert. Das ist bei zwölf potenziellen Medikamenten in der klinischen Entwicklung keine Selbstverständlichkeit. Natürlich muss auch Idorsia ab und zu eine Verzögerung bekannt geben. In diesem Startquartal war das aber nicht der Fall. Dafür hat sich Roche aus einer Forschungskooperation auf dem Gebiet der Krebsimmuntherapie zurückgezogen. Idorsia will nun selbst weiterforschen. Die Ausgaben sind im ersten Quartal tiefer ausgefallen als erwartet, das Management senkt die Vorgabe für das Gesamtjahr leicht. Auf Basis des US-Rechnungslegungsstandards GAAP sollen die Ausgaben nun weniger als 685 Mio. Fr. betragen. Zuvor hatte man ungefähr diese Summe angepeilt. Der Zulassungsentscheid für das erste eigene Medikament, das Schlafmittel Daridorexant, wird in den USA und der EU für Anfang nächstes Jahr erwartet. Diesen Monat wurde auch in der Schweiz ein Dossier eingereicht. Die Vorbereitung auf den Verkaufsstart läuft, was bereits zu steigenden Betriebskosten geführt hat. FuW empfiehlt, die Aktien im Hinblick auf diesen Meilenstein zu halten.