Idorsia senkt Ausgaben klar

Idorsia hat im abgelaufenen Jahr abgesehen von coronabedingten Verzögerungen der Entwicklungsprogramme alle Ziele erreicht. Sie ist auf Kurs, um ihr erstes Produkt, das Schlafmittel Daridorexant, auf den Markt zu bringen. Die Verzögerungen der Medikamentenstudien haben zu weniger Ausgaben geführt, als die Analysten im Schnitt gerechnet hatten. Im angebrochenen Jahr will Idorsia dafür mit annähernd 700 Mio. Fr. deutlich mehr ausgeben, als die Beobachter erwartet hatten (540 Mio.). An der Telefonkonferenz wird wahrscheinlich mehr dazu bekannt werden. Auf jeden Fall sind die Studien in späteren Phasen teurer. Ausserdem wächst die Forschungsmaschine Idorsia, die nun auch eine Verkaufsabteilung aufbaut. 2020 sind 92 neue Mitarbeiter dazugestossen. Insgesamt sind die Jahreszahlen und der Ausblick aber keine grosse Überraschung. Die Reaktion an der Börse sollte moderat ausfallen.

Lesen Sie um ca. 16 Uhr die ausführliche Analyse.