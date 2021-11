Idorsia trotz mässigen Resultaten optimistisch

Das Biotech-Unternehmen Idorsia hat am Montag bekanntgegeben, dass es mit Cenerimod in die nächste Studienphase übergehen möchte, bei der das Mittel an einem grösseren Patientenkollektiv erprobt wird. Und dass, obwohl Phase IIb kein eindeutiger Erfolg war. Die sogenannte Care-Studie untersuchte während eines halben Jahres die Wirkung von vier verschiedenen Dosierungen von Cenerimod an über 400 Patienten. Statistisch signifikant war das Ergebnis allerdings nicht. Trotzdem feiert Idorsia das Studienresultat und gibt sich zuversichtlich. Derzeit findet eine Verlängerungsstudie statt, deren Ergebnis für die erste Jahreshälfte 2022 erwartet wird. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an