Idorsia winkt Vorauszahlung von 45 Mio. $

Idorsia macht Kasse, braucht aber noch mehr Mittel: Der Vertrag für den Wirkstoff ACT-709478 zur Behandlung einer seltenen Form von Epilepsie bei Kindern ist nur ein Tropfen auf den heissen Stein. Denn Idorsia hat elf Substanzen in der klinischen Entwicklung und «verbrennt» rund 500 Mio. Fr. pro Jahr. Ende September waren noch 875 Mio. Fr. in der Kasse. Das sollte zusammen mit einer Kreditlinie von Johnson & Johnson über 243 Mio. Fr. zwar reichen, um die vier Phase-III-Projekte abzuschliessen. Bis sie zugelassen sind und nennenswerten Umsatz erzielen, wird aber Zeit verstreichen. Idorsia benötigt also noch mehr Mittel. Sie könnte dazu weitere Lizenzvereinbarungen abschliessen, mit fortgeschritteneren Wirkstoffen auch finanziell gewichtigere als die aktuelle. Sie könnte aber auch den Finanzmarkt anzapfen. Die Aktien gehörten im vergangenen Jahr mit einer Avance von rund 80% zu den Gewinnern im SMI. Sie sind teuer, und die Ausgabe neuer Beteiligungspapiere wäre wohl eine attraktive Option für die Gesellschaft.

Lesen Sie um ca. 16 Uhr die ausführliche Analyse.