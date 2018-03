Ifo-Chef: «Die EU sollte auf die US-Strafzölle reagieren»

Clemens Fuest betrachtet die kürzlich eingeführten US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium nicht als Beginn eines Handelskrieges. «Ich würde eher von einem Scharmützel sprechen», sagt der Leiter des Ifo-Instituts in München. Um US-Präsident Donald Trump zufriedenzustellen, sollte die Europäische Union über einen besseren Zugang amerikanischer Produkte zum europäischen Markt verhandeln. Niedrigere Zölle in Europa brächten mehr als höhere Zölle in den Vereinigten Staaten.

Herr Fuest, stehen die von den USA geplanten Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte im Einklang mit den Bestimmungen der Welthandelsorganisation?

Nein. Die WTO-Regeln erlauben Zölle in begrenzter Höhe, unter bestimmten Umständen auch höhere Zölle, aber die Begründung für die US-Zölle – die nationale Sicherheit – ist nicht tragfähig.