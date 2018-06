IFZ-Studie: Schweiz ist als Asset-Management-Standort Spitze

Die Schweiz belegt im Asset Management im weltweiten Vergleich einen Spitzenplatz. Zürich ist hinter Singapur, London und New York auf Rang vier. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung des Instituts für Finanzdienstleistungen Zug der Hochschule Luzern in Zusammenarbeit mit der Asset-Management-Plattform Schweiz.

Die Branche verwaltete in der Schweiz per Ende 2017 ein Gesamtvermögen von 2208 Mrd. Fr., ein Anstieg von 12% gegenüber Vorjahr. Davon entfielen 1261 Mrd. Fr. auf kollektive Kapitalanlagen und 947 Mrd. Fr. auf institutionelle Mandate. Untersucht wurden Banken, Fondsleitungen, Effektenhändler sowie von der Finma beaufsichtigte Asset-Manager. Insgesamt haben 32 Unternehmen an der Studie teilgenommen, sie spiegeln gemäss der Studie 80% des Marktes.