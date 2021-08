Ihm gehört Birkenstock – nun überholt er Bezos und Musk

Falls Sie in der letzten Zeit gedacht haben, die Latschen von Birkenstock – früher für Hippies, mittlerweile für Hipster – würden Ihnen gut stehen, und dann gleich ein Paar bestellt haben, dann haben Sie mitgeholfen, dass Amazon-Gründer Jeff Bezos derzeit nicht mehr der reichste Mann der Welt ist.

Bezos, Elon Musk und Richard Branson haben in der letzten Zeit vor allem aus einem Grund Schlagzeilen gemacht. Sie lieferten sich einen absurden Wettstreit mit Flügen ins All. Während die drei mit sich selber und ihren Bubenträumen beschäftigt waren, überholte sie Bernard Arnault an der Spitze der «Forbes»-Liste der reichsten Menschen.

Der 72-jährige Franzose ist Grossaktionär des Luxusgüterkonzerns LVMH. Zum Unternehmen gehören über 70 Marken. Eine davon ist eben Birkenstock. Hinter der Abkürzung LVMH stehen aber drei weitere, deutlich luxuriösere Brands des Konzerns: die Kleidermarke Louis Vuitton, der Champagnerhersteller Moët und Cognac-Fabrikant Hennessy. Mit Tag Heuer ist zum Beispiel auch eine Schweizer Uhrenfirma Teil des arnaultschen Imperiums.

Arnault wurde 1949 in Roubaix in Frankreich geboren. Der Ingenieur ist bereits seit 1985 Mehrheitseigner des Modeunternehmens Christian Dior. Nach und nach baute er sein Imperium aus. Wobei grössere Übernahmen, wie erst vor kurzem mit dem Schmuckhersteller Tiffany, derzeit vom französischen Konzern ausgeschlossen werden.