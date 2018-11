Ihr Praktikus

Es ist die Zeit im Jahr, wo sich alle Gedanken machen, was sie ihren Liebsten unter den Weihnachtsbaum legen. Allerdings dürften die Verwaltungsräte, die in den Nominationsausschüssen sitzen, in diesen Tagen noch an andere Dinge denken. Wie sich zeigt, häufen sich jetzt die Meldungen über Erneuerungen in den Verwaltungsräten, nicht nur bei Panalpina, sondern auch Gurit und Comet.

Eine Personalie, langjährige Leser wissen es, ist leider noch nicht auf meinem News Screen erschienen. Nämlich Walter Kielholz. Er ist seit 1998 im Verwaltungsrat und die dominante Figur bei Swiss Re. So unter dem Motto «zwanzig Jahre sind genug» würde ich einen Rücktritt begrüssen. Im Frühling an der Generalversammlung hatte der Stimmrechtsberater Ethos schon gegen Kielholz votiert. Und bekannt ist, dass sich BlackRock an seinem überlangen Festhalten am Präsidentenposten stört. Weil Swiss Re keine offizielle Amtszeitbeschränkung oder Alterslimite kennt, wird Kielholz wohl noch so lange weitermachen können, wie er das für richtig hält und die Aktionäre ihn noch wählen.