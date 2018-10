Ihr Praktikus

Lieber Investor,

Es ist die Frage, die sich wohl jeder CEO irgendwann stellt: Soll er oder sie an der Präsentation von Quartalszahlen mit von der Partie sein, oder soll er/sie die ganze Show an die Investor-Relations-Leute und den Finanzchef delegieren? Der CEO von Credit Suisse, Tidjane Thiam, jedenfalls hat sich entschieden, die Resultate zum dritten Quartal nicht an der Medien- und Analystenkonferenz zu kommentieren.

Ich kann darin keinen Skandal erkennen. Denn erstens ist die Quartalszahlen-Fixation der Finanzmärkte reichlich übertrieben. Was in einem Quartal passiert, ist kaum weltbewegend. Und falls es das ist, dann müssen die Unternehmen die Investoren sowieso umgehend informieren wie im Fall von Gewinnwarnungen. In diesem Zusammenhang muss ich immer wieder betonen, dass niemand den Schweizer Unternehmen vorschreibt, zu den Quartalen eins und drei einen vollständigen Abschluss zu liefern. Das beste Beispiel dafür ist Nestlé. Der Nahrungsmittelkonzern rapportiert für das dritte Quartal einzig Umsatzangaben.