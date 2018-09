Ihr Praktikus

Der Versicherer Swiss Re hat Problemzonen. Eine davon ist der Geschäftsbereich Corporate Solutions, der nun einen neuen Chef erhält. Im April übernimmt ein beim deutschen Allianz-Konzern abgeworbener Manager die Aufgabe, die Resultate zu steigern. Nun ist Corporate Solutions wesentliches Element der Strategie von Verwaltungsratspräsident Walter Kielholz, das Ergebnis des Konzerns zu glätten und zu verstärken.

Anders als im Rück-Geschäft bietet Swiss Re Grossunternehmen Schadenversicherungen direkt an und agiert damit als Konkurrent globaler Industrieversicherer wie Allianz, Axa und Zurich Insurance. Der Erfolg ist bislang mässig, schon seit Jahren. Die Idee, mit dem Geschäft das Ergebnis dank Diversifikation zu glätten, hat bislang nicht funktioniert. Denn von Wirbelstürmen und Überflutungen sind auch die Grosskunden betroffen, wenn die Rückversicherung es ist. Und Swiss Re will Marktanteile gewinnen, das geht am ehesten über Preis- und Margenkonzessionen. Daher bezweifle ich, dass mit dem neuen Chef eine Renditesteigerung folgt und das gelingt, was sich Präsident Kielholz vom Firmenkundensegment erhofft.