Im Bann der negativen Zinsen

Das Schweizerische Private Banking hat in den vergangenen Jahren massive Herausforderungen meistern müssen, die die Profitabilität materiell tangiert haben (Bankgeheimnis, Wegfall Retrozessionen, Mifid etc.). Als ob das nicht schon genügen würde, stellt die aktuelle Zinssituation eine zusätzliche und nicht minder anspruchsvolle Herausforderung dar.

Zum Autor Teodoro D. Cocca ist Professor für Wealth und Asset Management an der Johannes-Kepler-Universität in Linz und Adjunct Professor am Swiss Finance Institute.

Die negativen Zinsen haben unmittelbare Effekte auf die Zinsertragskomponente, die in absoluter und relativer Dimension zu einer Reduktion des Nettoertrags bzw. der Zinsmargen geführt haben. Passivseitig wird dem durch graduelle Weitergabe der negativen Verzinsung an die Kunden entgegengewirkt. Aktivseitig kann die Wirkung durch eine Ausweitung des Kreditvolumens oder eine Ausdehnung der Marge über erhöhten Risikoappetit kompensiert werden. In moderatem Ausmass kann dies unternehmerisch vernünftig sein.

Die Gefahr besteht offensichtlich darin, durch eine suggerierte Sicherheit eines lang andauernden Kreditzyklus in eine zu risikofreudige Haltung zu verfallen. Die weiterhin prozyklisch wirkenden Regeln zur Eigenmittelunterlegung vermögen diesen Risikohunger nur in einem bestimmten Mass zu bändigen. Bezogen auf Schlüsselkennzahlen im Private Banking würde sich die Kehrseite einer zu aggressiven Kreditstrategie in absehbarer Zeit in einem deutlich höheren Wertberichtigungsbedarf niederschlagen. Diese Mechanismen basieren selbstverständlich nicht nur auf negativen Zinsen, könnten aber via den dadurch ausgelösten Profitabilitätsdruck verstärkt werden.

Gute Argumente für Wertpapiere

Nicht nur der Zinsertrag ist unter Druck: Bedingt durch regulatorische Veränderungen und einen sich intensivierenden Wettbewerb ist es auch der im Private Banking gewichtigere Kommissions- und Dienstleistungsertrag. Hier ist dem Umfeld negativer Zinsen aber auch Gutes abzugewinnen. Da der Anreiz, Cash zu halten, unter den gegebenen Rahmenbedingungen im Franken sehr gering ist, hat der Kundenberater hilfreiche Argumente, um Kunden Wertpapieranlagen schmackhaft zu machen. Auch haben die negativen Zinsen bzw. die damit verbundene Notenbankpolitik eine gedeihliche Wirkung auf Aktien- und Bondpreise gehabt, die sich seit inzwischen zehn Jahren in einer kontinuierlichen Aufwärtsbewegung befinden. Die damit in Summe mitsteigenden verwalteten Vermögen bescheren den Privatbanken eine deutlich robustere Basis, auf der der vermögensabhängige Ertrag generiert werden kann. Dieser Effekt vermag zumindest einen Teil der Margenkontraktion zu kompensieren.

Dem entgegenzuhalten ist der Umstand, dass trotz guter Märkte die Stimmung der wohlhabenden Kundschaft alles andere als «optimistisch in die Zukunft blickend» ist. Gerade die negativen Zinsen üben eine verstörende Wirkung auf sehr wohlhabende Klienten aus, die dies als Omen einer verkehrten Finanzwelt betrachten und um den langfristigen Erhalt ihres Vermögens besorgt sind. Diese die Kundenaktivität hemmenden, psychologischen Effekte sind kaum quantifizierbar, erschweren aber die tägliche Arbeit in der Anlageberatung. Umso mehr, als das heutige Zinsumfeld selbst für hartgesottene Private-Banker in Wahrheit auch Grund zu persönlicher Besorgnis ist.

Die Preisstrategien der meisten Anbieter haben in den vergangenen Jahren zu zunehmend direkter Verrechnung von Beratungsgebühren statt produktbezogener Transaktionsgebühren gewechselt. Hier spielt die «Optik» eine wenig schmeichelhafte Rolle, da die Beratungsgebühren über das gesamte Portfolio in Relation zu den niedrigeren nominellen Renditen (v. a. im Bond-Teil) besonders teuer erscheinen, was die Preisdurchsetzungsmacht schmälert bzw. der Akzeptanz der Kunden nicht gerade förderlich ist.

Die Suche nach Renditemöglichkeiten treibt immer buntere Blüten, und nolens volens müssen die Private-Banker mitmachen – teilweise sind sie indes auch selbst Treiber dieser Entwicklung. Obwohl sie vielfach auch den Unmut der Kunden über die Zinssituation erleiden müssen, wie sich immer wieder in Kundengesprächen oder an -anlässen zeigt, sind die Banker in diesem Falle die falschen Ansprechpersonen. Vielmehr sollten Kunden ihren Unmut über die Zinssituation am Sitz der EZB in Frankfurt kundtun. Oder vielleicht noch besser am Regierungssitz schuldenüberladener Euroländer, die der wahre Grund für die «Zinsdepression» im Euro und im Franken sind. Ein Zuviel an Risiko, das lediglich eingegangen wurde, um niedrige Zinsen zu vermeiden, wird bei fallenden Märkten unvermeidlich Schmerzen verursachen, und dafür wird der Berater wohl genauso unvermeidlich den Kopf hinhalten müssen.

Die zunehmende Beliebtheit von Anlagen etwa, die das Label «Private» tragen – von Private Equity (PEHN 58.5 -0.85%) bis Private Debt –, lässt nichts Gutes erahnen, wenn die Märkte drehen sollten und alle Kunden zur selben Zeit aus illiquiden Anlagen aussteigen möchten. Diese Zyklen sind gerade erfahrenen Private-Bankern wie auch Kunden bekannt. Ganz entziehen kann man sich diesem Sog aber selbst dann nur schwer.

Bankenseitig ist die Suche nach neuen (strategischen) Einnahmequellen das Pendant zum Kundenverhalten. Der Umstand, dass neue Ertragsquellen gesucht werden müssen, ist grundsätzlich zu begrüssen, da dies Innovationskraft und Agilität bedingt bzw. fördert. Eigenschaften, die dem Private Banking wohl nicht immer innewohnten, die aber zunehmend zu einem entscheidenden strategischen Erfolgsfaktor werden. Gekennzeichnet durch einen konstanten Fluss an stabilem und immer wiederkehrendem Ertrag war früher der Druck zum Wandel geringer. Inzwischen aber zeigen sich aber die führenden Anbieter von einer erfrischenden Seite. Nicht zuletzt angestachelt durch die neue Konkurrenz aus dem digitalen Bereich hat sich eine deutlich proaktivere Managementgeneration etabliert, die vom Reaktions- zu einem Aktionsmodus findet.

Der bestenfalls äusserst mässige Erfolg der Fintech-Challenger zeigt offensichtlich auch, dass die vermögenden Kunden mit der Dienstleistung der etablierten Player nicht gänzlich unzufrieden sind. Die Herausforderung liegt freilich darin, neue Ertragsquellen unter Eingehung moderater Risiken zu erschliessen und die Zeit bis zum Break-Even aus dem bestehenden operativen Geschäft zu finanzieren.

Vorsicht vor Herdenverhalten

Die unternehmerische Leistung im Private Banking muss vor dem Hintergrund der tiefgreifenden Veränderungen bewertet werden, die die Ertrags- und Kostenstruktur der Branche in den vergangenen Jahren ereilt haben. Das Manövrieren durch die grösste Transformation des Geschäfts seit seinem Bestehen, begleitet von einem Zinsumfeld von historischer Einmaligkeit, ist durchaus beachtenswert. Die systemische Natur der durch die negativen Zinsen ausgelösten Anreizmechanismen birgt die Gefahr von Herdenverhalten, das ein immer wieder beobachtbares Phänomen in der Banken- und damit natürlich auch in der Privatbankenwelt darstellt. Es zeigt sich ökonomisch musterhaft, dass negative Zinsen sowohl für die Investitionsentscheidungen von Anlegern wie auch des Bankmanagements einen gewissen Anreiz setzen, (neue) Risiken zu suchen, um Ertragslücken zu schliessen.

Einer vermeintlichen «Alternativlosigkeit» einer solchen Strategie, wie sie oft im Kontext von Aktieninvestments beschrieben wird, ist aus unternehmerischer Sicht aber mit Vorsicht zu begegnen. Gerade das Denken in (strategischen) Alternativen ist im aktuellen Zinsumfeld für Private-Banker der risikomindernde Weg.