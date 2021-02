Im britischen M&A-Markt herrscht Goldrausch-Stimmung

Der Appetit auf grosse Firmendeals ist am Londoner Finanzplatz zurück. Erst vergangene Woche wollte sich der ame­rikanische Private-Equity-Investor Pla­tinum Equity die Pub-Kette Marston’s ­einverleiben. Sie lehnte die 700-Mio-£-­Offerte vorerst aber ab.

Fast gleichzeitig übernahm ein kleinerer US-Pharmakonzern den Cannabis­spezialisten GW Pharmaceuticals für 7,2 Mrd. $. Und ebenfalls vor wenigen ­Tagen erwarben die Onlinehändler Boohoo und Asos Teile der Kaufhausketten Debenhams und Arcadia, zu der ein paar klassische englische Marken gehören.

Nachholbedarf an Deals

Das sind nur drei Beispiele von zahlreichen M&A-Transaktionen (Fusionen und Übernahmen), die sich allein in den ersten vierzig Tagen des neuen Jahres in Grossbritannien abgespielt haben. Gemäss Zahlen des Finanzmarktdatenspezialisten Refinitiv beläuft sich das M&A-Volumen seit Anfang Januar auf 18,5 Mrd. $. Das ist der zweithöchste Wert seit 2010 – ­womit Grossbritannien auf dem bestem Weg ist, die Werte aus den Vorjahren zu übertreffen.