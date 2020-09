Im Eigenheim auf der sicheren Seite stehen

Eine brennende Kerze, ein leckes Leitungsrohr, ein Hagelgewitter, ein Bach, der über die Ufer tritt: Es gibt mancherlei Ursachen, durch die Hauseigentümer zu Schaden kommen können. Auch beim Bau des Eigenheims kann viel Un­vorhergesehenes passieren. Mit dem richtigen Versicherungsschutz lassen sich Ärger und ungewollte finanzielle Folgen vermeiden.

Vorrang hat die Versicherung von Elemen­tarrisiken. Solche Schäden werden abgedeckt durch die Gebäudeversicherung. Darunter fallen Schäden, die etwa durch Feuer, Hochwasser, Erdrutsch, Steinschlag oder Sturm entstehen. Der Abschluss einer Gebäudeversicherung ist in den meisten Kantonen obligatorisch; ausge­nommen sind Genf, Tessin und Wallis sowie Teile von Appenzell Innerrhoden. In neunzehn Kan­tonen gibt es kantonale Gebäudeversicherungen, die im Monopol die Gebäude gegen Feuer- und Elementarschäden versichern. Genf, Wallis, Tessin, Uri, Schwyz, Obwalden und Appenzell ­Innerrhoden sind die Kantone, in denen die ­Risiken bei einem privaten Anbieter ver­sichert werden können. Für Stockwerkeigentümer läuft die Versicherung in der Regel über die Eigentümergemeinschaft.