Im Kampf gegen die Cyber-Pandemie

Die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, dass das Internet ein kritischer – und einzigartig globaler – Teil unserer Infrastruktur ist. So herausfordernd die gesundheitspolitischen Abschottungsmassnahmen auch waren, ihre sozialen und wirtschaftlichen Kosten wären ohne reibungslos funktionierende digitale Netzwerke weitaus höher.

Zu den Autoren Michael Chertoff war von 2005 bis 2009 Minister für Innere Sicherheit der USA. Ers teht der Globalen Kommission für die Stabilität des Cyberspace vor, ebenso wie Co-Sutorin Latha Reddy, früher nationale Sicherheitsberaterin Indiens. Co-Autor Alexander Klimburg ist Direktor dieser Kommission.

Darüber hinaus wird die Eindämmung der Pandemie selbst wahrscheinlich eine bessere und innovativere Nutzung unserer kollektiven Daten erfordern, die alle online generiert werden. Heimbüros, Heimunterricht und das Leben zu Hause hängen zunehmend von unserer Fähigkeit ab, das Internet zu nutzen. Der Schutz des Cyberspace ist daher eine immer dringendere Aufgabe, nicht zuletzt, weil er mit einer eigenen «Pandemie» konfrontiert ist.

Seit Anfang März gibt es weltweit einen beispiellosen Anstieg böswilliger Cyberaktivitäten. Phishing-Angriffe, die darauf abzielen, Geld oder Geheimnisse von Heimarbeitern zu stehlen, haben sich im Vergleich zum vergangenen Jahr mehr als verdoppelt, manchenorts sogar versechsfacht. Es gab auch eine Reihe versuchter Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen, darunter Flughäfen, Stromnetze, Häfen sowie Wasser- und Abwasseranlagen. Sogar Krankenhäuser, die Covid-19-Patienten behandeln, wurden ins Visier genommen, und die Weltgesundheitsorganisation selbst berichtet von einer Verfünffachung der Angriffe auf ihre Netzwerke.

Russland und China im Fokus

In einer kürzlich veröffentlichten Stellungnahme zuhanden einer Uno-Arbeitsgruppe zu Cyberfragen sprach die niederländische Regierung für viele, als sie sagte, sie sei «entsetzt» über dieses kriegerische Verhalten, von dem ein Grossteil von nur wenigen Regierungen gelenkt, unterstützt oder zumindest toleriert wird, wobei Russland und China die am häufigsten genannten Beispiele sind. Ebenso hat Josep Borrell, der Hohe Vertreter der EU für Aussen- und Sicherheitspolitik, diese Angriffe als «inakzeptabel» verurteilt. Mit einer kaum verhüllten Androhung von Sanktionen hat er alle Regierungen aufgefordert, sich an das Völkerrecht und die politischen Vereinbarungen über den Cyberspace zu halten, von denen die wichtigsten die sogenannten «Normen für verantwortungsbewusstes staatliches Verhalten» betreffen.

Trotz all des gegenwärtigen Chaos ist der Cyberspace kein gesetzloser Bereich. Wie die Meere, der Weltraum und andere gemeinsame Bereiche unterliegt er dem Völkerrecht. Die Frage ist, wie genau das Völkerrecht gelten soll. Länder wie Russland und China treten seit langem für einen neuen vertragsbasierten Ansatz ein, während liberale Demokratien grösstenteils darauf beharren, dass der gesamte Korpus des bestehenden Völkerrechts der Ausgangspunkt sein sollte.

Seit 2010 besteht der Kompromiss zwischen diesen beiden Lagern darin, bestimmte Normen und Leitlinien dafür festzulegen, wie sich Staaten im Cyberspace verhalten sollen. Diese Normen – zu denen auch eine Verfügung gegen Eingriffe in kritische Infrastrukturen in Friedenszeiten gehört – sind oft schon kurz nach ihrer Vereinbarung verletzt worden. Dennoch stellen sie den einzigen internationalen Konsens darüber dar, was verantwortungsvolles Verhalten im Cyberspace ausmacht, d.h., sie sind der einzige Standard, nach dem die Weltgemeinschaft böswillige staatliche Aktivitäten benennen kann.

Es braucht neue Normen

In diesen unsicheren Zeiten brauchen wir eindeutig mehr Standards dieser Art. Die wissenschaftliche Forschung hat gezeigt, dass es zwar Jahre dauern kann, bis vereinbarte Normen routinemässig eingehalten werden, dass aber neue Normen dazu beitragen können, bestehende zu stärken.

Glücklicherweise gibt es innerhalb der Uno bereits zwei Verhandlungsstränge, die der Diskussion und der Fertigstellung neuer Normen für den Cyberspace gelten. Eine offene Arbeitsgruppe und eine Gruppe der Regierungsexperten befassen sich jetzt mit mehreren Normvorschlägen, die aus der von uns geleiteten Globalen Kommission für die Stabilität des Cyberspace hervorgegangen sind. Eine der prominentesten und auch dringlichsten Normen ist ein Verbot des Angriffs auf die grundlegende öffentliche Kerninfrastruktur des Cyberspace, einschliesslich der Ausrüstung, der Organisationen und der Prozesse, die für ein weltweit zugängliches, gut funktionierendes Internet sorgen.

Ein weltweites öffentliches Gut

Während die internationale Gemeinschaft darum ringt, sich im Kampf gegen Covid-19 zu koordinieren, müssen die Spitzenpolitiker und die Öffentlichkeit erkennen, dass das Internet zum Ausdruck unserer Verbundenheit geworden ist. Es ist das, was uns als globale Gemeinschaft eint, und es ist das Medium, von dem unser wirtschaftliches, bürgerliches und familiäres Leben abhängt.

Wir rufen daher alle Regierungen auf, die Norm gegen Angriffe auf die öffentliche Kerninfrastruktur zu verabschieden, nicht nur, um diesen wichtigen globalen Bereich zu schützen, sondern auch, um ein klares Bekenntnis zu unserer gemeinsamen menschlichen Zukunft abzulegen. In dem Mass, wie sich unsere Abhängigkeit von digitalen Technologien vertieft, wird der Erfolg oder Misserfolg im Schutz des Internets – eines echten weltweiten öffentlichen Guts – nicht nur darüber entscheiden, wie schnell und wirksam wir die Pandemie eindämmen können, sondern auch darüber, in was für einer Welt wir danach leben werden.

