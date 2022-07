Im Kaufrausch

Es hat lange gedauert, bis in diesem Jahr Bewegung in den Schweizer Markt für Fusionen und Übernahmen gekommen ist. Dass es mit Dufry und Valora zwei Vertreter des pandemiegeschädigten Konsumsektors betrifft, liegt auf der Hand. Hier sind die Bewertungen immer noch weit weg von der Normalität. Lassen sich die Investoren also doch nicht von Krieg, Inflation und Zinserhöhungen den Appetit verderben?

Keine Trendumkehr

Von den beiden Transaktionen einen Trend abzuleiten, wäre verfehlt. Denn Dufry wie auch Valora sind Spezialsituationen. Die Vermutung liegt zudem nahe, dass beide Deals schon vor der aktuellen M&A-Flaute eingefädelt wurden. Dufrys Geschichte war stets eine der Zusammenschlüsse. Nur durch die Übernahme von Hudson, Nuance und World Duty Free Group entstand einer der grössten Airport-Retailer der Welt. Aus eigener Kraft, also bereinigt um zusätzliche Ladenfläche, brachten die Basler kaum je Wachstum zustande.

Valora wiederum war schon lange Gegenstand von Spekulationen. So wurde Coop und Migros immer wieder Interesse am Betreiber von Avec und Kiosk nachgesagt. Auch Finanzinvestoren sollen sich den Konzern angeschaut haben. Gerade die sehr attraktiv gelegenen Verkaufsflächen sind für jeden Retail-Kenner eine Perle.

Attraktive Ziele

Viele Unternehmen sind momentan sehr stark mit sich selbst beschäftigt, um die makro- und geopolitischen Störfaktoren abzufedern. Auf strategische Abenteuer lassen sich deshalb nur wenige ein, obwohl es weitere attraktive Übernahmeziele gäbe. Das wird noch eine Weile so bleiben – ungeachtet des jüngsten Kaufrausches.