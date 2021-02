Im Krieg gegen das Virus

Der neue amerikanische Präsident Joe Biden hat sein Amt mit einer schönen, wohlüberlegten Rede angetreten und damit den Nerv seines von Trumpismus und Covid erschöpften Landes getroffen. Biden erklärte dem Coronavirus den Krieg und versprach einen «umfassenden Kampf» gegen die Pandemie. Aber befindet sich unsere müde Welt nicht schon seit einem Jahr in den Schützengräben?

Zum Autor Harold James ist Professor für Geschichte und Internationale Politik an der Universität Princeton und Senior Fellow am Center for International Governance Innovation. Infobox öffnen

Am 19. März 2020, als Donald Trump verspätet anfing, sich so zu verhalten, als ob das Coronavirus ernstzunehmend sein könnte, sprach er von «unserem grossen Krieg» und versprach, «unsere unermüdlichen Anstrengungen fortzusetzen, um das chinesische Virus zu besiegen». In ähnlicher Weise erklärte Chinas Präsident Xi Jinping am 6. Februar 2020 einen «Volkskrieg» gegen das Virus.

Trumps Krieg geriet natürlich schnell aus den Fugen, wie auch frühere Versuche der USA, die Kriegsanalogie ausserhalb eines militärischen oder diplomatischen Kontexts einzusetzen. Im Juni 1971 erklärte Präsident Richard Nixon Drogenmissbrauch zum «Staatsfeind Nummer eins» und begann den «Krieg gegen die Drogen», den Präsident Ronald Reagan dann ausweitete. Fünfzig Jahre später wird diese Mobilmachung fast überall als gescheitert betrachtet.

Fortschritte nach dem Zweiten Weltkrieg

Auch der «Krieg gegen den Terror», den Präsident George W. Bush nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ausrief, konnte lediglich eine genaue Wiederholung dieses Ereignisses verhindern. Es gab nicht nur viele weitere Anschläge anderswo, sondern der Terror breitete sich aus und wurde zum Werkzeug für Gruppen wie die amerikanischen weissen Nationalisten und für Trump-Anhänger. Die Krieger gegen den Terror kämpften gegen eine Taktik, nicht gegen ein Ziel.

Was also braucht es, um einen Krieg zu gewinnen? Zunächst einmal ist für den Sieg eine vollständige Mobilmachung von Menschen und Ressourcen erforderlich. Wir können noch nicht einmal hoffen, Covid-19 erfolgreich zu bekämpfen, ohne viele Individuen zur Mitwirkung zu bewegen – die meisten von ihnen sind schlecht bezahlte, benachteiligte Arbeitnehmer im Gesundheitswesen, im Transportwesen, in der Logistik und in anderen wichtigen Bereichen.

Historisch gesehen wurden Kriege mit dem Versprechen geführt, dass diejenigen, die sie führen, belohnt würden. Der Zweite Weltkrieg war in dem Sinne transformativ, dass nicht nur der Feind besiegt, sondern in der Folge auch eine bessere Welt aufgebaut wurde. Gesundheitsfürsorge, Bildung und Infrastruktur wurden zum Nutzen der Gesellschaft insgesamt ausgebaut.

Ressourcen zentral bewirtschaften

Der Sieg hängt auch von einer «grossartigen Logistik» ab, wie eine Sprecherin des Kurier- und Frachtdienstes UPS während einer Veranstaltung im Weissen Haus zu Beginn der Krise betonte. Aber grossartige Logistik hat nicht stattgefunden. Stattdessen kommt es bei Covid-19-Testergebnissen immer noch aus den seltsamsten Gründen zu Verzögerungen, und um die Überwachung des Virus oder die Verfolgung von Kontakten haben sich die USA kaum gekümmert.

Ohne gutes Logistikmanagement kann alles andere fehlschlagen. Im Ersten Weltkrieg produzierte das Kaiserreich Russland mehr als genug Getreide, um die Bevölkerung zu ernähren, aber in den grossen Städten herrschte schreckliche Hungersnot. Funktionäre gaben dem schlechten Schienenverkehrssystem die Schuld. Tatsächlich gab es genügend Waggons, um Getreide zu transportieren, aber sie waren am falschen Ort. Die Eisenbahner hatten keine Schuhe und konnten deshalb nicht zur Arbeit erscheinen.

Pandemien führen, wie Kriege, zu Engpässen bei entscheidenden Ressourcen. Eine dezentrale Beschaffung kann in der Folge Bieterkriege auslösen, bei denen lokale und staatliche Stellen die Preise für Schutzausrüstung, medizinische Güter oder Impfstoffe in die Höhe treiben. Streitigkeiten über die Priorisierung von Impfungen dürften zu Spannungen zwischen organisierten Gruppen führen, von Rentnern und medizinischen Dienstleistern bis hin zu Lehrern und anderen unverzichtbaren Arbeitskräften. In Kriegen, die erfolgreich geführt werden, wird die Verwaltung der Vorräte zentralisiert, um zu verhindern, dass sie für ineffiziente oder unerwünschte Zwecke abgezweigt werden.

Impfstoffhersteller wie Rüstungshersteller

Zudem geben Kriege Anlass zu internationalem Wettbewerb, der für Verärgerung sorgen kann, wie gegenwärtig bei den Leuten in der EU, die sehen, dass Impfungen im Vereinigten Königreich und Israel schneller voranschreiten als in ihrem eigenen Land. Die Unternehmen, die Impfstoffe herstellen – Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, Merck, Moderna, Novavax und Sanofi – haben Anlagen in vielen Ländern. Aber sie müssen in der Lage sein, weltweit zu operieren, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie die Produktion die Preisstrategien in segmentierten Märkten beeinflussen wird.

Ein weiteres Problem für Lieferanten ist die unbeständige Nachfrage. Impfstoffhersteller stehen vor einem Problem, das mit dem von Rüstungsherstellern vor und während Kriegen vergleichbar ist: Wenn sie in gigantische Produktionsanlagen investieren, stehen sie am Ende mit riesigen ungenutzten Anlagen da, wenn der Krieg vorbei ist. Daher muss es mehr Klarheit (und Kreativität) in der Frage geben, wie die Infrastruktur, die zur Bekämpfung von Covid-19 eingesetzt wird, für andere Zwecke genutzt werden kann. Zumindest die neuartigen Verfahren, die bei den mRNA-Impfstoffen zum Einsatz kommen, werden in Zukunft bei der Bekämpfung einer breiten Palette von Krankheiten nützlich sein.

Kriege müssen ausserdem bezahlt werden. In der Vergangenheit gingen Länder, die mit massiven Kriegskosten rechneten, davon aus, dass sie die Kosten im Falle eines Sieges der besiegten Macht aufbürden könnten. Die Regierung Trump versuchte diesen Ansatz, als sie darauf bestand, dass China einen «hohen Preis» für seine Rolle in der Pandemie zahlen sollte, zumal das Land bereits vor Ende 2020 zum Wirtschaftswachstum zurückgekehrt war. Über die Begleichung von Kriegsschulden wird es in jedem Fall Streit geben, sogar unter Freunden und Verbündeten. Im Fall von Covid-19 ist das einzige realistische Szenario, dass niemand anderer zahlen wird; Forderungen nach Reparationen werden lediglich die internationale Diplomatie vergiften.

Auf steigende Steuern gefasst sein

Schliesslich hat der Krieg gegen Covid-19 massive finanz- und geldpolitische Stützungsmassnahmen mit sich gebracht, deren Umfang weit über das Niveau der Reaktion auf die globale Finanzkrise von 2008 hinausgeht. Daher ist es wichtig, dass die Regierungen mit der Vorbereitung langfristiger Stabilisierungsprogramme beginnen, um Engpässe, Verknappung und Preissteigerungen zu verhindern, wenn der Gesundheitsnotstand vorbei ist.

Das mag wie der Versuch einer Quadratur des Kreises klingen. Der Schlüssel ist, sich genau auf die momentane Notwendigkeit zu konzentrieren und gleichzeitig zu akzeptieren, dass viele andere Bedürfnisse nicht einfach zu bestimmen sind. Wir brauchen Instrumente für heute, die auch morgen noch auf andere Weise genutzt werden können. Während wir in eine bessere Zukunft blicken, sollten wir uns auch auf höhere Steuern einstellen.

Es gibt ein Modell für den Umgang mit solchen zeitlichen Dilemmata. Die Vision für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg basierte auf der Entfaltung einer starken wirtschaftlichen Dynamik, die eine Brücke vom Krieg zum Frieden schlug. Ohne starkes, gemeinsames Wachstum wäre die Last des Krieges untragbar gewesen. Nur eine transformative Vision einer allgemein gesünderen Gesellschaft kann uns helfen, die heutige düstere Realität zu überwinden.

