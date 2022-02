Im Mächtedreick verschieben sich die Gewichte

Am 28. Februar 1972 unterschrieben die USA und die Volksrepublik China das Shanghai Communiqué. Dieses bahnbrechende diplomatische Dokument war der krönende Abschluss von Präsident Richard Nixons Reise nach China. Die zwei Giganten vereinbarten, ihre Beziehungen zu normalisieren, nach zwei Jahrzehnten der Kontaktlosigkeit. Am Rapprochement waren beide Seiten aus dem gleichen Grund interessiert: um im Kalten Krieg die Position der damaligen Sowjetunion zu schwächen.

Am vergangenen 4. Februar haben Chinas Präsident Xi Jinping und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin eine Erklärung veröffentlicht. Putin, der als einziger ranghoher Staatsmann die Eröffnung der Olympischen Winterspiele besuchte, hat Xi dazu gebracht, gegen eine Ausweitung der Nato Stellung zu beziehen. Am Tandem haben Moskau und Peking Interesse, um die Stellung der USA zu schwächen.

Heisst somit: Genau fünfzig Jahre nach Nixons legendärer Visite bei Mao Zedong und Zhou Enlai verschieben sich die ­Gewichte im Mächtedreieck – wir wohnen einer epochalen Neujustierung der weltpolitischen Triangulation bei. Nicht dass die eben erst begonnen hätte: Putins Groll gegen den Westen ist seit bald zwei Jahrzehnten zunehmend offenkundig. Spätestens seit er 2014 die Krim sowie faktisch den Donbass annektiert hat, ist das Verhältnis des Westens zu Russland zu einem zweiten Kalten Krieg eingefroren.

Strategischer Geniestreich

Sollte Putin in der Ukraine einen heissen Krieg entfachen, unter Inkaufnahme schrecklicher Massaker und des weiteren Niedergangs der peinlich schwachen russischen Wirtschaft, hätte er die Ostflanke frei und wäre diplomatisch und vor allem wirtschaftlich nicht völlig isoliert.

Es ist eine Ironie der Geschichte, dass offenbar russische Kampfverbände in grossem Stil aus Fernost an die ukrainische Grenze verlegt wurden, wo sie nun auf den Marschbefehl warten. Um 1970 sah es noch ganz anders aus. Die Sowjetunion, damals unter der Herrschaft von Leonid Breschnew, und China hatten sich überworfen; Peking befürchtete eine Invasion. 1969 war es am Grenzfluss Ussuri zu blutigen Gefechten gekommen, an weiteren Abschnitten fanden Scharmützel statt.

Innerlich war China noch mausarm und destabilisiert, es tobte die von Mao angezettelte «Kulturrevolution»: Junge Rotgardisten hetzten gegen alles, was ­ihnen antiquiert vorkam (unserer Tage erinnern im Westen die Cancel-Culture-Kampagnen angeblich wachsamer Geister daran. Geschichte wiederholt sich als Farce).

Biden hat es schwerer

Die USA wiederum steckten im unseligen Vietnamkrieg fest. Präsident Nixon und sein nationaler Sicherheitsberater Henry Kissinger – er wird, so das Schicksal es fügt, im Mai seinen 99. Geburtstag feiern – hatten erkannt, dass sich die USA aus diesem nicht zu gewinnenden Konflikt lösen und ihre Asienpolitik ausweiten mussten, um im weltweiten Ringen mit dem Hauptrivalen UdSSR das Gleichgewicht zu wahren, ja: mit der Zeit Entspannung anzubahnen. Das Endspiel, die Sowjetunion unkriegerisch schachmatt zu setzen, ordnete später Ronald Reagan an.

Die Watergate- und Tonbandaffäre und der Abgang in Schande überschatten Nixons herausragende Bedeutung als Weltpolitiker. Der deutsche Kanzler und Zeitzeuge Helmut Schmidt bedauerte in seinen Erinnerungen, dass mit Nixons Sturz 1974 der westlichen Welt ein grosser Stratege verloren gegangen sei. Das will etwas heissen, denn Staatsmann «Schmidt-Schnauze» rang sich Lob nur selten ab.

Er schrieb auch zu Recht, dass Nixon nicht einfach den Konzepten des Masterminds Kissinger folgte, sondern gerade die Chinapolitik selbst entworfen hatte. Nixon und Kissinger fädelten zudem den Rückzug aus Vietnam ein, der dann 1975 mit dem unheroischen Fall Saigons endete. Gewisse Parallelen zum Fall Kabuls im vergangenen Jahr sind offensichtlich.

Der heutige Präsident Joe Biden hat es schwerer als seinerzeit Nixon. Die USA sind wirtschaftlich nicht mehr so dynamisch und überlegen wie einst. Die Volksrepublik China, die dank des Arrangements mit den USA international hervortreten und den Sitz im Uno-Sicherheitsrat übernehmen konnte – den zuvor die nationalchinesische Regierung in Taipeh gehalten hatte –, schliesst zu den USA auf.

Die legendäre Pingpong-Diplomatie

Russland wiederum ist zwar ökonomisch ein chronischer «Underperformer» ohne Aussicht auf Besserung, doch nach wie vor atomar furchteinflössend gerüstet. Das Regime, dessen oberste Maxime die Machterhaltung des führenden Personals ist, treibt daneben grimmiger Drang zu Weltgeltung an. Moskau ist nicht willens, sich mit der ihm vom früheren US-Präsidenten Obama zugeschriebenen Rolle als Regionalmacht zu bescheiden.

Wer auch immer im Westen auf eine Verständigung mit Moskau gesetzt haben sollte, um die Kräfte gegen den potenziell gefährlicheren Giganten China zu bündeln, muss das einstweilen vergessen: ohne Regimewechsel in Moskau unmöglich. Gleichzeitig aber das auf jede Chance zur Ausweitung seiner Machtsphäre lauernde Putin-Russland und das stets weiter erstarkende China in Schach zu halten, könnte die USA überfordern. Washington möchte sich richtigerweise auf China konzentrieren, weshalb der Ukrainekonflikt umso lästiger ist – was Putin weiss und skrupellos ausnützt.

Im Fokus Chinas wiederum steht Taiwan. Das war schon so, als Kissinger 1970 begann, Signale nach Peking zu senden, als China ein amerikanisches Tischtennis-Team einlud (die Pingpong-Diplomatie), als Kissinger schliesslich in geheimer Mission nach Peking reiste und Nixons Visite vorbereitete. Beide Seiten waren damals geschmeidig genug, in der Taiwan-Frage vage zu bleiben. In der entstehenden Triangulation war die Frontstellung gegen den Kreml von viel vitalerem Belang.

Europa ist gefordert

Und Europa? Es könnte nur dann ansatzweise eine etwas würdevollere Quadrangulation der Weltpolitik schaffen, wenn sich der europäische Flügel der Nato und/oder die EU militärisch einigermassen emanzipierten. Das würde massiv höhere Rüstungsbudgets und den festen Willen zu engster sicherheitspolitischer Kooperation erfordern, mitsamt eigenen Kommandostrukturen und gemeinsamen Nuklearkäften, aufbauend auf dem britischen und dem französischen Arsenal. Das Potenzial, um die konventionellen russischen Streitkäfte wirkungsvoll abzuschrecken, ist fraglos vorhanden. Womöglich führt erst ein Krieg um Charkow, Odessa und Kiew dazu, dass es ausgeschöpft wird.

Übrigens: Wäre Hitler nie an die Macht gekommen, hätte die Familie von Heinz Alfred Kissinger nicht von Fürth nach New York auswandern müssen. Vielleicht wäre Kissinger ja später deutscher Aussen­minister geworden. Das Auswärtige Amt hat schon schwächere Figuren gesehen.