Im Norden nichts Neues

«Beendigt nach langem verderblichen Streit war die kaiserlose, die schreckliche Zeit», reimte Friedrich Schiller. Mitte März soll sie vereidigt werden, die neue alte deutsche Regierung, endlich. Doch war es denn wirklich so schrecklich, das knappe halbe Jahr seit der Bundestagswahl? Die Verwaltung funktioniert schliesslich mit deutscher Gründlichkeit weiter, das kommissarische Kabinett und der Bundestag haben das Land mit neuen Gesetzen verschont. Passé, der Charme des Provisoriums.

Die dritte grosse Koalition unter Kanzlerin Angela Merkel ist ein Bündnis der Verlierer. Pro memoria: Am 24. September erhielten CDU/CSU bloss 32,9% der Stimmen, das sind 8,6 Prozentpunkte weniger als vier Jahre zuvor. Die SPD verlor 5,2 Prozentpunkte auf rekordschwache 20,5%, in aktuellen Umfragen liegt sie unter 20%; das ist die Quittung für die Irrungen und Wirrungen der vergangenen Wochen, und das dürfte auch ein Grund dafür sein, dass die SPD-Basis der Parteiführung brav gefolgt ist und nun mit Zweidrittelmehr für die Regierungsbeteiligung gestimmt hat.

Die Groko III startet, angesichts des verbreiteten Wählerüberdrusses und der mühseligen Niederkunft, aus einer Position der Schwäche. Die Autorität der auf die Dauer keineswegs alternativlosen Kanzlerin ist eingeschränkt, ihr CSU-Partner und künftiger Minister Horst Seehofer ist demontiert, die schmerzliche Führungsmetamorphose in der SPD ist noch nicht ausgestanden.

Freilich ist es den Sozialdemokraten gelungen, Merkels unbedingten Willen zur Macht, gepaart mit höchst bedingtem Willen zu bürgerlicher Politik, maximal zu nutzen und sie zu einem Koalitionsvertrag zu nötigen, der deutlich SPD-Handschrift trägt. Sinnbildlich dafür steht die Trophäe des Finanzministeriums. Deutschland wird nun dreieinhalb Jahre des «Weiter so» erleben, quasi nur noch mehr «so»: noch eingriffsfroherer, spendablerer Staat, wohl noch «mehr Europa», etwa im Sinn der Solidaritäts- und Umverteilungsfantasie des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Schade, dass das erfrischende Modell einer Minderheitsregierung, toleriert von oppositionellen Fraktionen, in Berlin derart gefürchtet wird. Bedauerlich, dass die Exekutive weiterhin nicht gezwungen ist, für ihre Gesetzesvorlagen wechselnde Mehrheiten in der Legislative zu überzeugen, sondern sich stattdessen, wie gewohnt, auf die rigide Fraktionsdisziplin in der regierenden Allianz stützen kann.

Diese grosse Koalition dürfte, müsste die letzte unter Kanzlerin Merkel sein; sollte diese Vernunftehe («Vernunft» bezieht sich nicht zwingend auf das Koalitionsprogramm) bis 2021 halten – die Option Sturz der Regierung und Neuwahlen ist aus heutiger Sicht für keine der drei Parteien verlockend –, wäre Merkel dannzumal sechzehn Jahre im Amt, was für eine Demokratie weit mehr als genug ist. Es kann gut sein, dass dannzumal die alten Systemparteien der Bundesrepublik, CDU, CSU und SPD, erstmals kumuliert keine Mehrheit der Wähler und der Bundestagsmandate mehr erreichen werden. Möglich also, dass diese grosse Koalition nur ein Interregnum ist, bevor ganz neue Verhältnisse entstehen.